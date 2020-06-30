В Молдавии еще один депутат присоединился к оппозиции

"Сообщаю, что покидаю фракцию Партии социалистов в парламенте и присоединяюсь к парламентской группе Pro Moldova", - написал Гацкан на своей странице в Facebook.

Он отметил, что никогда не вступал ни в одну партию, хоть и участвовал в выборах при поддержке социалистов. Гацкан аргументировал свое решение тем, что правящая коалиция не справилась с пандемией, поэтому он решил присоединиться к оппозиции, надеясь, что таким образом сможет повлиять на ситуацию в стране.

Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 36 депутатами, у демократов осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 49 депутатов, также в парламенте есть независимый депутат Александр Олейник, который поддерживает коалицию. В случае объединения оппозиции, в которую сейчас входит 51 депутат из 101, правительство может быть отправлено в отставку.