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В Молдавии еще один депутат присоединился к оппозиции
Депутат Штефан Гацкан сообщил во вторник, что покидает фракцию Соцпартии в парламенте Молдавии, чтобы присоединиться к оппозиционной группе Pro Moldova. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:25
ион кику
игорь додон
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ион кику, игорь додон, молдавия, в мире

В Молдавии еще один депутат присоединился к оппозиции

10:25 30.06.2020
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© Sputnik / Родион Прока / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Родион Прока
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Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 июн — РИА Новости. Депутат Штефан Гацкан сообщил во вторник, что покидает фракцию Соцпартии в парламенте Молдавии, чтобы присоединиться к оппозиционной группе Pro Moldova.
Ранее парламентская фракция Pro Moldova призвала депутатов из других партий создать антиправительственный блок, чтобы сместить правительство Иона Кику. Поддержать фракцию Pro Moldova решила и партия "Шор". В результате очередных перестановок в июне коалиция социалистов и демократов осталась без правящего большинства.
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"Сообщаю, что покидаю фракцию Партии социалистов в парламенте и присоединяюсь к парламентской группе Pro Moldova", - написал Гацкан на своей странице в Facebook.
Он отметил, что никогда не вступал ни в одну партию, хоть и участвовал в выборах при поддержке социалистов. Гацкан аргументировал свое решение тем, что правящая коалиция не справилась с пандемией, поэтому он решил присоединиться к оппозиции, надеясь, что таким образом сможет повлиять на ситуацию в стране.
Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 36 депутатами, у демократов осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 49 депутатов, также в парламенте есть независимый депутат Александр Олейник, который поддерживает коалицию. В случае объединения оппозиции, в которую сейчас входит 51 депутат из 101, правительство может быть отправлено в отставку.
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Ион КикуИгорь ДодонМолдавияВ мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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