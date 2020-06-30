В Молдавии еще один депутат присоединился к оппозиции

КИШИНЕВ, 30 июн — РИА Новости. Депутат Штефан Гацкан сообщил во вторник, что покидает фракцию Соцпартии в парламенте Молдавии, чтобы присоединиться к оппозиционной группе Pro Moldova.
Ранее парламентская фракция Pro Moldova призвала депутатов из других партий создать антиправительственный блок, чтобы сместить правительство Иона Кику. Поддержать фракцию Pro Moldova решила и партия "Шор". В результате очередных перестановок в июне коалиция социалистов и демократов осталась без правящего большинства.
"Сообщаю, что покидаю фракцию Партии социалистов в парламенте и присоединяюсь к парламентской группе Pro Moldova", - написал Гацкан на своей странице в Facebook.
Он отметил, что никогда не вступал ни в одну партию, хоть и участвовал в выборах при поддержке социалистов. Гацкан аргументировал свое решение тем, что правящая коалиция не справилась с пандемией, поэтому он решил присоединиться к оппозиции, надеясь, что таким образом сможет повлиять на ситуацию в стране.
Коалиция в молдавском парламенте была сформирована в марте демократами и социалистами. На сегодняшний день Соцпартия представлена в парламенте 36 депутатами, у демократов осталось 13 мандатов, то есть коалиция состоит из 49 депутатов, также в парламенте есть независимый депутат Александр Олейник, который поддерживает коалицию. В случае объединения оппозиции, в которую сейчас входит 51 депутат из 101, правительство может быть отправлено в отставку.
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Президент Игорь Додон ранее предложил три варианта развития событий. Первый вариант предполагает сохранение действующего правительства без поддержки парламентского большинства, второй вариант — создание новой коалиции, в которую помимо Соцпартии и демократов войдут партия "Действие и солидарность" и партия "Платформа "Достоинство и правда", третий вариант — проведение досрочных парламентских выборов. Некоторые молдавские политики полагают, что переизбрание депутатов можно провести в один день с выборами президента, запланированными на 1 ноября, решение по этому вопросу должен принять Конституционный суд республики.