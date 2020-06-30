Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573664674.html
Рада в июле объявит дату местных выборов
Парламент Украины в середине июля объявит дату проведения местных выборов, которые по закону должны пройти осенью этого года, сообщил во вторник спикер... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:23
александр корниенко
дмитрий разумков
верховная рада украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b2c8a71b5ddaaf1d274ba96ee7d90206.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200630/1573658511.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_b2c8a71b5ddaaf1d274ba96ee7d90206.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b6f28d6f8abb60276c11fc4a32c43189.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569383046_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_428796920fa21d30269ffe924796e7da.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр корниенко, дмитрий разумков, верховная рада украины, украина, в мире

Рада в июле объявит дату местных выборов

10:23 30.06.2020
93
© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 30 июн - РИА Новости. Парламент Украины в середине июля объявит дату проведения местных выборов, которые по закону должны пройти осенью этого года, сообщил во вторник спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Ранее замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада не будет переносить дату местных выборов, запланированных на 25 октября, из-за эпидемии коронавируса. При этом по закону парламент должен отдельным постановлением назначить дату местных выборов. Согласно календарному плану, последняя пленарная неделя Рады на этой сессии пройдет с 14 по 17 июля.
"Я хотел бы вам напомнить, что не позднее чем за 90 дней Верховная рада Украины должна объявить выборы, поскольку на этой сессии последняя пленарная неделя у нас будет через неделю", - сказал Разумков в ходе согласительного совета лидеров парламентских фракций.
Спикер парламента призвал сделать все зависящее от Рады, чтобы "выборы состоялись вовремя в соответствии с законами и конституцией Украины".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Вчера, 07:21
Депутат Рады: Зеленский может стать последним президентом Украины
000000
Обсудить 0
Александр КорниенкоДмитрий РазумковВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
В Молдавии еще один депутат присоединился к оппозиции
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
ПДК нефтепродуктов в устье реки Амбарная превышена почти вдвое
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Клишас: в случае принятия поправок придется менять десятки законов
Наводнение в Ивано-Франковской области Украины
Рада заслушает премьера по преодолению паводков на западе Украины
Врачи в госпитале COVID-19
Врач: испытания "Арепливира" в Смоленске показали прекрасные результаты
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Миронов не поддержал идею многодневного голосования на выборах
Вид на Вену
Австрия выделит Йемену миллион евро гуманитарной помощи
Российские рубли
Эксперт оценил устойчивость рубля во время пандемии
Шахтер
Работа рудника в Якутии, где произошел пожар, продолжится после проверки
Глава и основатель Amazon Джефф Безос
В Вашингтоне активисты установили гильотину рядом с домом Безоса
Мужчина на избирательном участке в Санкт-Петербурге во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
ОП рассказала о работе с наблюдателями на голосовании по поправкам
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
ГП выявила множество нарушений по госпрограмме "Развитие здравоохранения"
Дом правительства Российской Федерации
"Росагролизинг" докапитализируют на шесть миллиардов рублей
Российская актриса Виктория Тарасова
Звезда "Глухаря" получила травму, разгружая фуру
Телефон с приложением Tik Tok
Представители TikTok встретятся с властями Индии после блокировки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
06:17В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
06:17Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
06:15На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
Лента новостейМолния