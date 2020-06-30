Рада в июле объявит дату местных выборов

КИЕВ, 30 июн - РИА Новости. Парламент Украины в середине июля объявит дату проведения местных выборов, которые по закону должны пройти осенью этого года, сообщил во вторник спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Ранее замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Верховная рада не будет переносить дату местных выборов, запланированных на 25 октября, из-за эпидемии коронавируса. При этом по закону парламент должен отдельным постановлением назначить дату местных выборов. Согласно календарному плану, последняя пленарная неделя Рады на этой сессии пройдет с 14 по 17 июля.
"Я хотел бы вам напомнить, что не позднее чем за 90 дней Верховная рада Украины должна объявить выборы, поскольку на этой сессии последняя пленарная неделя у нас будет через неделю", - сказал Разумков в ходе согласительного совета лидеров парламентских фракций.
Спикер парламента призвал сделать все зависящее от Рады, чтобы "выборы состоялись вовремя в соответствии с законами и конституцией Украины".