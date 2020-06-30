Рада в июле объявит дату местных выборов

"Я хотел бы вам напомнить, что не позднее чем за 90 дней Верховная рада Украины должна объявить выборы, поскольку на этой сессии последняя пленарная неделя у нас будет через неделю", - сказал Разумков в ходе согласительного совета лидеров парламентских фракций.