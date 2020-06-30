Свыше 210 млн рублей выделено на приобретение с/х техники в Подмосковье

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Более 210 миллионов рублей выделено аграриям . Более 210 миллионов рублей выделено аграриям Московской области для приобретения сельскохозяйственной техники в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза Подмосковья.

"В этом году предусмотренная сумма поддержки на приобретение сельскохозяйственной техники увеличена на 9,4% по сравнению с прошлым годом. Из бюджета Московской области выделено 211,4 миллиона рублей. В прошлом году субсидии на возмещение части затрат на приобретение 747 единиц сельхозтехники составила 193,1 миллионов рублей", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.

По его словам, обновление парка производится в хозяйствах, имеющих в наличии сельхозтехнику, произведенную более 10 лет назад и находящуюся в собственности сельхозтоваропроизводителей.