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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200630/1573664604.html
Свыше 210 млн рублей выделено на приобретение с/х техники в Подмосковье
Более 210 миллионов рублей выделено аграриям Московской области для приобретения сельскохозяйственной техники в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:22
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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андрей разин, московская область (подмосковье)

Свыше 210 млн рублей выделено на приобретение с/х техники в Подмосковье

10:22 30.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Более 210 миллионов рублей выделено аграриям Московской области для приобретения сельскохозяйственной техники в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза Подмосковья.
"В этом году предусмотренная сумма поддержки на приобретение сельскохозяйственной техники увеличена на 9,4% по сравнению с прошлым годом. Из бюджета Московской области выделено 211,4 миллиона рублей. В прошлом году субсидии на возмещение части затрат на приобретение 747 единиц сельхозтехники составила 193,1 миллионов рублей", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
По его словам, обновление парка производится в хозяйствах, имеющих в наличии сельхозтехнику, произведенную более 10 лет назад и находящуюся в собственности сельхозтоваропроизводителей.
"Подмосковье один из немногих регионов, который субсидирует закупку сельхозтехники. Это является дополнительным стимулом для предприятий АПК к обновлению парка техники", - добавил Разин.
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Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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