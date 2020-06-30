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ГП выявила множество нарушений по госпрограмме "Развитие здравоохранения"
Прокуроры выявили многочисленные нарушения в регионах при освоении бюджетных средств на покупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:18
генеральная прокуратура рф
архангельская область
владимирская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
генеральная прокуратура рф, архангельская область, владимирская область, общество

ГП выявила множество нарушений по госпрограмме "Развитие здравоохранения"

10:18 30.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Прокуроры выявили многочисленные нарушения в регионах при освоении бюджетных средств на покупку лекарств для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Генеральная прокуратура РФ организовала проверку исполнения региональными властями государственной программы "Развитие здравоохранения". В частности, проверялось обеспечение граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными средствами за счет субсидий. В регионы перечислено более 10,1 миллиарда рублей.
"Однако не во всех регионах организовано своевременное предоставление пациентам препаратов. Причинами изложенного являются низкое кассовое освоение бюджетных средств, несвоевременное размещение заказов и исполнение контрактов, ненадлежащее формирование сводных заявок на лекарственные препараты для бесплатного амбулаторного отпуска гражданам", - говорится в сообщении.
Так, затягивание размещения заказов на поставку лекарств в Архангельской области повлекло освоение лишь 3,5 миллиона рублей из предусмотренных 84,9 миллиона. В итоге лекарства не получили более 4,5 тысячи граждан. Первому заместителю губернатора – председателю правительства области внесено представление.
Прокурором Владимирской области поставлен вопрос об ответственности должностных лиц департамента здравоохранения, которые не приняли мер по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами 6,9 тысячи пациентов.
Кроме того, министерство здравоохранения Мордовии на момент проверки заключило всего пять контрактов на 214 тысяч рублей из выделенных 64 миллионов.
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