ГП выявила множество нарушений по госпрограмме "Развитие здравоохранения"

Генеральная прокуратура РФ организовала проверку исполнения региональными властями государственной программы "Развитие здравоохранения". В частности, проверялось обеспечение граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными средствами за счет субсидий. В регионы перечислено более 10,1 миллиарда рублей.

"Однако не во всех регионах организовано своевременное предоставление пациентам препаратов. Причинами изложенного являются низкое кассовое освоение бюджетных средств, несвоевременное размещение заказов и исполнение контрактов, ненадлежащее формирование сводных заявок на лекарственные препараты для бесплатного амбулаторного отпуска гражданам", - говорится в сообщении.

Кроме того, министерство здравоохранения Мордовии на момент проверки заключило всего пять контрактов на 214 тысяч рублей из выделенных 64 миллионов.