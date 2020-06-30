Работа рудника в Якутии, где произошел пожар, продолжится после проверки

"Задымление обнаружил машинист во время работы техники, о чем он оперативно сообщил диспетчеру, и принял меры по тушению задымления штатным огнетушителем. Сразу после сообщения был введен в работу план по выводу работников с задымленного участка. На месте работают специалисты ВГСЧ (военизированной горноспасательной части ред.), они обследуют горные выработки. После проверки ВГСЧ горных выработок, расположенных рядом с ПДМ, на отсутствие следов задымления, работы продолжатся в штатном режиме", - говорится в сообщении.