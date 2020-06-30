Работа рудника в Якутии, где произошел пожар, продолжится после проверки

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Работа рудника "Интернациональный" Мирнинского ГОКа "Алросы" в Якутии будет восстановлена после проверки последствий инцидента с задымлением техники, сообщили в пресс-службе алмазодобытчика.
Уточняется, что в 13.25 (по местному времени) на пульт диспетчера компании поступило сообщение, о том, что на 11 горизонте рудника "Интернациональный" на отметке -736 метров было зафиксировано задымление в механизме погрузочно-доставочной машины (ПДМ).
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"Задымление обнаружил машинист во время работы техники, о чем он оперативно сообщил диспетчеру, и принял меры по тушению задымления штатным огнетушителем. Сразу после сообщения был введен в работу план по выводу работников с задымленного участка. На месте работают специалисты ВГСЧ (военизированной горноспасательной части ред.), они обследуют горные выработки. После проверки ВГСЧ горных выработок, расположенных рядом с ПДМ, на отсутствие следов задымления, работы продолжатся в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщений от работников подземки об ухудшении здоровья из-за задымления не поступало.
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После непродолжительного вынужденного простоя (работа рудника была приостановлена на прошлой неделе из-за нескольких случаев коронавируса у сотрудников) рудник "Интернациональный" возобновил работу с 00 часов 30 июня. Такое решение было принято руководством Мирнинского ГОКа после получения отрицательных проб у большей части работников цеха и подрядных организаций.
Мирнинский ГОК добывает алмазы на кимберлитовых трубках "Мир" (временно законсервирован) и "Интернациональный", из россыпей "Водораздельные галечники", "Иреляхская россыпь", "Горное", а также из техногенного месторождения "Хвостохранилище фабрики №5". "Интернациональный" был введен в эксплуатацию в 1999 году.
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