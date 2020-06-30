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В Вашингтоне активисты установили гильотину рядом с домом Безоса
Активисты установили гильотину рядом с домом главы корпорации Amazon Джеффа Безоса в Вашингтоне, сообщает издание Washington Examiner. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:23
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353
60
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РИА Новости
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60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, коронавирус covid-19, джефф безос, вашингтон (город), сша, в мире

В Вашингтоне активисты установили гильотину рядом с домом Безоса

10:15 30.06.2020 (обновлено: 12:23 30.06.2020)
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© AP Photo / Reed SaxonГлава и основатель Amazon Джефф Безос
Глава и основатель Amazon Джефф Безос
© AP Photo / Reed Saxon
Глава и основатель Amazon Джефф Безос. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Активисты установили гильотину рядом с домом главы корпорации Amazon Джеффа Безоса в Вашингтоне, сообщает издание Washington Examiner.
На видео, опубликованном в соцсетях, видна гильотина, перед которой стоит плакат с надписью "Поддержите наши бедные общины, а не богачей". Неподалеку стоят и сидят на асфальте протестующие.
Находился ли в этот момент Безос в своем доме, неизвестно, отмечает телеканал Fox News.
Как пишут СМИ, активисты распространили в соцсетях флаер с призывом к участию в протесте. Они обвиняют Amazon в сотрудничестве с полицией и "разжигании расистских страхов во имя прибыли", а также напоминают, что компания уволила Криса Смоллса после того, как он организовал в Нью-Йорке забастовку из-за плохих условий труда во время пандемии.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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