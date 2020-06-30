В Вашингтоне активисты установили гильотину рядом с домом Безоса

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Активисты установили гильотину рядом с домом главы корпорации Amazon Джеффа Безоса в Вашингтоне, сообщает издание Washington Examiner.
На видео, опубликованном в соцсетях, видна гильотина, перед которой стоит плакат с надписью "Поддержите наши бедные общины, а не богачей". Неподалеку стоят и сидят на асфальте протестующие.
DC protesters have set up a “guillotine” in protest of Jeff Bezos in front of his complex in DC pic.twitter.com/VZ0AWTJqaV— Drew Hernandez (@livesmattershow) June 28, 2020
Находился ли в этот момент Безос в своем доме, неизвестно, отмечает телеканал Fox News.
Как пишут СМИ, активисты распространили в соцсетях флаер с призывом к участию в протесте. Они обвиняют Amazon в сотрудничестве с полицией и "разжигании расистских страхов во имя прибыли", а также напоминают, что компания уволила Криса Смоллса после того, как он организовал в Нью-Йорке забастовку из-за плохих условий труда во время пандемии.
Накануне у здания Amazon в городе Джексонвилле (Флорида) обстреляли людей, которые стояли в очереди, чтобы подать заявление о приеме на работу. Один человек при этом погиб, двое получили ранения.
Бизнес Amazon процветает на фоне пандемии коронавируса, так как в условиях карантина люди делают все больше покупок на крупнейшей в США онлайн-площадке.
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