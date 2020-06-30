Эксперт оценил устойчивость рубля во время пандемии

"Наша валюта не является резервной. Но в то же время рубль в пандемию показал признаки резервности с точки зрения поведения российских граждан и участников финрынка, потому что в этот кризис не было бегства из рубля в отличие от того, что мы наблюдали в кризисы 2014-2015 годов и тем более в 2008-2009 годов", - отметил он.