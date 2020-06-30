Эксперт оценил устойчивость рубля во время пандемии

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Курс рубля во время весенней волны пандемии коронавируса показал устойчивость как мировые резервные валюты, это произошло благодаря поведению российских граждан и финансовых организаций, которые не "убежали" в доллар, а наоборот осуществили продажи, сказал в интервью РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.
"Наша валюта не является резервной. Но в то же время рубль в пандемию показал признаки резервности с точки зрения поведения российских граждан и участников финрынка, потому что в этот кризис не было бегства из рубля в отличие от того, что мы наблюдали в кризисы 2014-2015 годов и тем более в 2008-2009 годов", - отметил он.
Население, держащее сбережения в рублях, не стало массово переводить их в доллары, изъятия долларов из банков было небольшим, а в целом получилась контрцикличность, так как когда вырос доллар, население, скорее, продало валюту, обратил внимание эксперт.
Романчук обратил внимание, что основа для долгосрочной курсовой стабильности – это низкая инфляция, которая во время самоизоляции испытала небольшое повышательное воздействие со стороны валютного курса – краткосрочно доллар сходил выше 80 рублей. Сейчас со стороны курса давления нет, а со стороны доходов населения, скорее, факторы дезинфляционные из-за самоизоляции и охлаждения экономики, считает он.
Ранее, 22 июня, Банк России в своем информационно-аналитическом комментарии отметил, что дезинфляционное влияние слабого спроса усилилось, что связано с текущими и отложенными экономическими эффектами ограничений из-за коронавируса. В ближайшее время месячные темпы роста потребительских цен продолжат снижаться, в то же время до конца года вероятно повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года, указывает регулятор.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 19 июня заявила, что годовая инфляция в России по итогам текущего года будет находиться на нижней границе прогнозного диапазона в 3,8-4,8%, а пика она может достигнуть в феврале следующего года. При этом она отмечала, что восстановление спроса в экономике займет несколько больше времени, чем изначально рассчитывал регулятор.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.30 мск.