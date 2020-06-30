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Эксперт оценил устойчивость рубля во время пандемии
Курс рубля во время весенней волны пандемии коронавируса показал устойчивость как мировые резервные валюты, это произошло благодаря поведению российских граждан РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:30
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), экономика

Эксперт оценил устойчивость рубля во время пандемии

10:30 30.06.2020
249
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Курс рубля во время весенней волны пандемии коронавируса показал устойчивость как мировые резервные валюты, это произошло благодаря поведению российских граждан и финансовых организаций, которые не "убежали" в доллар, а наоборот осуществили продажи, сказал в интервью РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.
"Наша валюта не является резервной. Но в то же время рубль в пандемию показал признаки резервности с точки зрения поведения российских граждан и участников финрынка, потому что в этот кризис не было бегства из рубля в отличие от того, что мы наблюдали в кризисы 2014-2015 годов и тем более в 2008-2009 годов", - отметил он.
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Население, держащее сбережения в рублях, не стало массово переводить их в доллары, изъятия долларов из банков было небольшим, а в целом получилась контрцикличность, так как когда вырос доллар, население, скорее, продало валюту, обратил внимание эксперт.
Романчук обратил внимание, что основа для долгосрочной курсовой стабильности – это низкая инфляция, которая во время самоизоляции испытала небольшое повышательное воздействие со стороны валютного курса – краткосрочно доллар сходил выше 80 рублей. Сейчас со стороны курса давления нет, а со стороны доходов населения, скорее, факторы дезинфляционные из-за самоизоляции и охлаждения экономики, считает он.
Ранее, 22 июня, Банк России в своем информационно-аналитическом комментарии отметил, что дезинфляционное влияние слабого спроса усилилось, что связано с текущими и отложенными экономическими эффектами ограничений из-за коронавируса. В ближайшее время месячные темпы роста потребительских цен продолжат снижаться, в то же время до конца года вероятно повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года, указывает регулятор.
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Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 19 июня заявила, что годовая инфляция в России по итогам текущего года будет находиться на нижней границе прогнозного диапазона в 3,8-4,8%, а пика она может достигнуть в феврале следующего года. При этом она отмечала, что восстановление спроса в экономике займет несколько больше времени, чем изначально рассчитывал регулятор.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.30 мск.
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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