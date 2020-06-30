Звезда "Глухаря" получила травму, разгружая фуру

"Врач, осмотрев меня, сказал, что, скорее всего, я порвала сухожилие плечевого сустава. Мне сделали блокаду, потому что терпеть боль не было никаких сил. Боли пока не проходят. Сижу на обезболивающих", — призналась актриса.