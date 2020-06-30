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Звезда "Глухаря" получила травму, разгружая фуру
Актриса Виктория Тарасова, известная по сериалу "Глухарь", повредила плечевой сустав, когда участвовала в благотворительной акции "Помоги детям". Об этом она... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, шоу-бизнес

Звезда "Глухаря" получила травму, разгружая фуру

10:10 30.06.2020 (обновлено: 12:57 30.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкРоссийская актриса Виктория Тарасова
Российская актриса Виктория Тарасова
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Актриса Виктория Тарасова, известная по сериалу "Глухарь", повредила плечевой сустав, когда участвовала в благотворительной акции "Помоги детям". Об этом она рассказала изданию "Собеседник".
"К нам пришла огромная, семитонная фура с помидорами для детишек. Грузчики еще не подъехали, поэтому мы решили начать разгружать фуру самостоятельно", — пояснила артистка.
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Схватив очередной ящик, Тарасова почувствовала сильную боль, решила, что потянула мышцу, но боль не проходила, а только усиливалась.

"Врач, осмотрев меня, сказал, что, скорее всего, я порвала сухожилие плечевого сустава. Мне сделали блокаду, потому что терпеть боль не было никаких сил. Боли пока не проходят. Сижу на обезболивающих", — призналась актриса.

МРТ-исследование подтвердило разрыв сухожилия и сильное воспаление. Теперь Тарасовой предстоит операция.
Проблемы со связками у Тарасовой не впервые. Несколько лет назад она неудачно оступилась на сцене и повредила ногу. Медики зафиксировали разрыв мениска и крестовой передней связки. Тогда ей также пришлось делать операцию.
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