https://ria.ru/20200630/1573664035.html
Звезда "Глухаря" получила травму, разгружая фуру
Актриса Виктория Тарасова, известная по сериалу "Глухарь", повредила плечевой сустав, когда участвовала в благотворительной акции "Помоги детям". Об этом она... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:10
2020-06-30T12:57
культура
россия
шоу-бизнес
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, шоу-бизнес
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
Актриса Виктория Тарасова, известная по сериалу "Глухарь", повредила плечевой сустав, когда участвовала в благотворительной акции "Помоги детям". Об этом она рассказала изданию "Собеседник"
.
"К нам пришла огромная, семитонная фура с помидорами для детишек. Грузчики еще не подъехали, поэтому мы решили начать разгружать фуру самостоятельно", — пояснила артистка.
Схватив очередной ящик, Тарасова почувствовала сильную боль, решила, что потянула мышцу, но боль не проходила, а только усиливалась.
"Врач, осмотрев меня, сказал, что, скорее всего, я порвала сухожилие плечевого сустава. Мне сделали блокаду, потому что терпеть боль не было никаких сил. Боли пока не проходят. Сижу на обезболивающих", — призналась актриса.
МРТ-исследование подтвердило разрыв сухожилия и сильное воспаление. Теперь Тарасовой предстоит операция.
Проблемы со связками у Тарасовой не впервые. Несколько лет назад она неудачно оступилась на сцене и повредила ногу. Медики зафиксировали разрыв мениска и крестовой передней связки. Тогда ей также пришлось делать операцию.