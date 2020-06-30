В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия за сутки со стороны ВСУ

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о четырех нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз", - сказал представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики было выпущено 12 мин калибром 82 миллиметра. В зоне обстрела оказались пять населенных пунктов.