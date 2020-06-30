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В Армении оппозиция заявила в прокуратуру об "узурпации полномочий" КС
Три армянские оппозиционные партии "Процветающая Армения, "Родина" и "Дашнакцутюн" подали во вторник в Генпрокуратуру заявление, обвинив представителей... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:59
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дашнакцутюн, гагик царукян, наира зограбян, процветающая армения, армения, в мире

В Армении оппозиция заявила в прокуратуру об "узурпации полномочий" КС

09:59 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Три армянские оппозиционные партии "Процветающая Армения, "Родина" и "Дашнакцутюн" подали во вторник в Генпрокуратуру заявление, обвинив представителей руководства страны в узурпации полномочий Конституционного суда и свержении конституционного строя в связи с поправками в Основной закон, заявил представитель партии "Родина" Арсен Бабаян.
Ранее парламент Армении принял разработанный правящей фракцией "Мой шаг" проект изменений в конституцию, предусматривающий прекращение полномочий главы Конституционного суда, который останется судьей КС. Поправки предполагают также отставки судей КС, суммарно занимающих эту должность не менее 12 лет. Таким образом, согласно поправкам, глава КС Грайр Товмасян смещается с должности, а полномочия трех судей прекращаются. Бывший вице-спикер парламента, экс-глава минюста Арпине Ованнисян заявила, что власти не могут увольнять судей Конституционного суда, пока не внесены изменения в соответствующую статью закона.
"Мы подали заявление в прокуратуру, сообщив о совершенном преступлении - узурпации власти и свержении конституционного строя. Речь идет о начатом почти два года назад процессе узурпации полномочий Конституционного суда", - сказал Бабаян журналистам.
В частности, по словам политика, в заявлении говорится "о незаконном избрании членом КС" в 2019 году провластного кандидата Ваге Григоряна и его последующем "самопровозглашении" председателем Конституционного суда, принятии парламентом закона, предлагающего судьям досрочно уйти на пенсию, уголовных делах и давлении на суд.
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25 июня, 11:21
Три оппозиционные партии Армении создали рабочую группу для планирования
"Затем последовало внесение изменений в конституцию, сопряженное с многочисленными преступными деяниями, например, обнародованием заявления спикера парламента (о прекращении полномочий судей – ред.) хотя эти полномочия прекращаются на основании индивидуального правового акта", - сказал Бабаян. Он добавил, что политсилы обвиняют действующие власти также в превышении должностных полномочий в связи с процедурой принятия поправок.
Депутат от партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила журналистам, что оппозиционные силы надеются на здравомыслие представителей прокуратуры. "Представленные в заявлении факты более чем обоснованы, и мы хотим надеяться, что правоохранительная система, в данном случае генпрокуратура, будет руководствоваться лишь законом ", - отметила депутат.
Ранее лидеры партий "Процветающая Армения" и "Родина" Гагик Царукян и Артур Ванецян, а также представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхана Сагателян договорились создать рабочую группу, поручив ей разработать программу для координации совместных действий.
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ДашнакцутюнГагик ЦарукянНаира ЗограбянПроцветающая АрменияАрменияВ мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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