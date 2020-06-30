В Армении оппозиция заявила в прокуратуру об "узурпации полномочий" КС

"Мы подали заявление в прокуратуру, сообщив о совершенном преступлении - узурпации власти и свержении конституционного строя. Речь идет о начатом почти два года назад процессе узурпации полномочий Конституционного суда", - сказал Бабаян журналистам.

В частности, по словам политика, в заявлении говорится "о незаконном избрании членом КС" в 2019 году провластного кандидата Ваге Григоряна и его последующем "самопровозглашении" председателем Конституционного суда, принятии парламентом закона, предлагающего судьям досрочно уйти на пенсию, уголовных делах и давлении на суд.