Представители TikTok встретятся с властями Индии после блокировки

"Нас пригласили на встречу с заинтересованными сторонами правительства, чтобы иметь возможность ответить и представить разъяснения. TikTok продолжает соблюдать все требования конфиденциальности и безопасности данных в соответствии с индийским законодательством и не поделился никакой информацией наших пользователей в Индии с любым иностранным правительством, включая правительство Китая. Если нас попросят об этом в будущем, мы не будем этого делать. Мы придаем первостепенное значение конфиденциальности и целостности пользователей", - отмечается в заявлении главы отделения.