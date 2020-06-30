Представители TikTok встретятся с властями Индии после блокировки

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июн - РИА Новости. Представители заблокированной накануне в Индии компании TiKTok встретятся с представителями правительства, чтобы представить разъяснения, говорится в сообщении руководителя отделения компании в Индии Нихила Ганди.
TiKTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Накануне власти Индии запретили 59 программ, в том числе китайскую социальную сеть TikTok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat. В список попали приложения, "наносящие вред суверенитету и целостности Индии, обороноспособности Индии, безопасности государства и общественного порядка". Приложения - в основном разработанные в Китае - будут заблокированы как на мобильных, так и на других устройствах.
"Нас пригласили на встречу с заинтересованными сторонами правительства, чтобы иметь возможность ответить и представить разъяснения. TikTok продолжает соблюдать все требования конфиденциальности и безопасности данных в соответствии с индийским законодательством и не поделился никакой информацией наших пользователей в Индии с любым иностранным правительством, включая правительство Китая. Если нас попросят об этом в будущем, мы не будем этого делать. Мы придаем первостепенное значение конфиденциальности и целостности пользователей", - отмечается в заявлении главы отделения.
Он также отметил, что TikTok сделал интернет доступным на 14 языках, распространенных в Индии.
"TikTok демократизировал интернет, сделав его доступным на 14 индийских языках. Сотни миллионов пользователей, художников, рассказчиков, педагогов и исполнителей зависят от него как от источника средств к существованию, многие из них пользуются интернетом впервые", - отметил глава TikTok в Индии.
Запрет разработанных в Китае приложений последовал за дракой между военными Индии и КНР в Ладакхе, в результате которой погибло 20 индийских военных. Несмотря на договоренности о взаимном разведении сил, стороны продолжают укреплять воинский контингент в регионе.
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