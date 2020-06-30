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В Филатовской больнице лечатся свыше 400 пациентов с COVID-19
Более тысячи пациентов, в том числе 409 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:56
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валерий вечорко
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий вечорко, гкб № 15 имени о.м. филатова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Филатовской больнице лечатся свыше 400 пациентов с COVID-19

09:56 30.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более тысячи пациентов, в том числе 409 с подтвержденным коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.

"Всего на лечении: 1058. Из них с диагнозами: "внебольничная пневмония" предположительно вирусной этиологии: 1009, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ 409, В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 24, В ОРИТ: 156, на ИВЛ: 48", - написал он в Facebook.

Вечорко также сообщил, что за сутки выписаны 114 человек, поступили 85.
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Распространение нового коронавирусаВалерий ВечоркоГКБ № 15 имени О.М. ФилатоваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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