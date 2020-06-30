В Филатовской больнице лечатся свыше 400 пациентов с COVID-19

"Всего на лечении: 1058. Из них с диагнозами: "внебольничная пневмония" предположительно вирусной этиологии: 1009, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ 409, В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 24, В ОРИТ: 156, на ИВЛ: 48", - написал он в Facebook.