Эксперт не исключил снижение ключевой ставки до конца года до 3,5-4%

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ключевая ставка в РФ может снизиться до конца года до 3,5-4%, если ситуация на глобальных рынках стабилизируется и не будет второй волны пандемии, сказал в интервью РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.

"Если весь мир не будет шокирован второй волной пандемии, прежде всего, с вовлечением США Китая , нефтяные цены опять не упадут к нулю и инвесторы не будут уходить со всех рынков, то есть если ситуация стабилизируется и появится вакцина - вполне возможно увидеть ставку ЦБ РФ на уровне 3,5-4% в конце года. Этот уровень выглядит вероятным при благоприятном сценарии с точки зрения финансовой стабильности", - отметил он.

Банк России по итогам заседания совета директоров 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет - до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что у регулятора остается дополнительное пространство для смягчения денежно-кредитной политики, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с его базовым прогнозом. В то же время она указала, что регулятор не ожидает перехода к отрицательным реальным ставкам в ближайшие 12 месяцев.

"Что касается дальнейшего снижения ставки, есть еще пространство, хотя и не очень большое с учетом таргета по инфляции в районе 4%. Сейчас мы наблюдаем инфляцию около 3%, и ставка в России ниже инфляции вряд ли может быть, только если мы не увидим дефляцию. Хотя теоретически может и такой феномен случиться, но пока в России в это никто не верит", - сказал Романчук.