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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200630/1573663135.html
Эксперт не исключил снижение ключевой ставки до конца года до 3,5-4%
Ключевая ставка в РФ может снизиться до конца года до 3,5-4%, если ситуация на глобальных рынках стабилизируется и не будет второй волны пандемии, сказал в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Эксперт не исключил снижение ключевой ставки до конца года до 3,5-4%

09:50 30.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Здание Банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ключевая ставка в РФ может снизиться до конца года до 3,5-4%, если ситуация на глобальных рынках стабилизируется и не будет второй волны пандемии, сказал в интервью РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.
"Если весь мир не будет шокирован второй волной пандемии, прежде всего, с вовлечением США, Китая, нефтяные цены опять не упадут к нулю и инвесторы не будут уходить со всех рынков, то есть если ситуация стабилизируется и появится вакцина - вполне возможно увидеть ставку ЦБ РФ на уровне 3,5-4% в конце года. Этот уровень выглядит вероятным при благоприятном сценарии с точки зрения финансовой стабильности", - отметил он.
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
14 декабря 2019, 08:00
ЦБ снизил ключевую ставку. Что будет с курсом, ипотекой и кредитами
Банк России по итогам заседания совета директоров 19 июня снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет - до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что у регулятора остается дополнительное пространство для смягчения денежно-кредитной политики, если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с его базовым прогнозом. В то же время она указала, что регулятор не ожидает перехода к отрицательным реальным ставкам в ближайшие 12 месяцев.
"Что касается дальнейшего снижения ставки, есть еще пространство, хотя и не очень большое с учетом таргета по инфляции в районе 4%. Сейчас мы наблюдаем инфляцию около 3%, и ставка в России ниже инфляции вряд ли может быть, только если мы не увидим дефляцию. Хотя теоретически может и такой феномен случиться, но пока в России в это никто не верит", - сказал Романчук.
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С его точки зрения, интерес к ОФЗ пока сохранится: они могут еще расти в стоимости в коротком промежутке времени – во время понижения текущего уровня ставки. "Для развивающихся рынков и рубля дифференциал ставок в национальной валюте и в долларе имеет значение с точки зрения прибыльности операций carry trade. Наличие этого дифференциала между ставками, безусловно, подогревает иностранных инвесторов к вхождению в самые надежные рублевые активы – ОФЗ", - добавил он.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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