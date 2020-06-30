Спецпредставитель США по КНДР оценил отношения России и Китая

"Думаю, что отношения между странами деловые, и в большой степени основаны на принципах двух нынешних лидеров, которые, по всей видимости, намереваются править до конца жизни или, по крайней мере, до того момента, когда они решат уйти по своей собственной инициативе", - сказал Биган на онлайн-конференции, устроенной аналитическим центром German Marshall Fund.