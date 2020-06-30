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Спецпредставитель США по КНДР оценил отношения России и Китая
Только общее сопротивление США объединяет Россию и Китай, заявил первый заместитель госсекретаря и спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:49
стивен биган
китай
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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стивен биган, китай, сша, в мире

Спецпредставитель США по КНДР оценил отношения России и Китая

09:49 30.06.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manСпециальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
© AP Photo / Lee Jin-man
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Только общее сопротивление США объединяет Россию и Китай, заявил первый заместитель госсекретаря и спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.
"Думаю, что отношения между странами деловые, и в большой степени основаны на принципах двух нынешних лидеров, которые, по всей видимости, намереваются править до конца жизни или, по крайней мере, до того момента, когда они решат уйти по своей собственной инициативе", - сказал Биган на онлайн-конференции, устроенной аналитическим центром German Marshall Fund.
"Кроме обоюдной решимости бросать вызов Соединенным Штатам Америки не существует единого фактора, который бы объединял эти две системы. Их взгляды различаются даже в случае (отношений) с другими странами в иных регионах мира…Мы хотим постараться не подтолкнуть Китай и Россию к созданию совместного господства, направленного против наших интересов в мире. При этом обе эти страны создают определенные трудности", - добавил спецпредставитель США.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
27 июня, 15:03
Гутерреш назвал отношения между Россией, Китаем и США дисфункциональными
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Стивен БиганКитайСШАВ мире
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