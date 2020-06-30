В Крыму выявили шесть новых случаев COVID-19

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Шесть человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус" выявили в Крыму за последние сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, из общего количества подтвержденных случаев пять выявлены в ранее обнаруженном очаге среди строителей, один человек обратился самостоятельно в связи с клиническими симптомами.
"Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия", - подчеркнул Аксенов.
По его словам, всего на текущий период в республике зарегистрирован 691 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период - 500 человек.
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