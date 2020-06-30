В Крыму выявили шесть новых случаев COVID-19

"Подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" .

По его словам, из общего количества подтвержденных случаев пять выявлены в ранее обнаруженном очаге среди строителей, один человек обратился самостоятельно в связи с клиническими симптомами.