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В Крыму выявили шесть новых случаев COVID-19
Шесть человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус" выявили в Крыму за последние сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:44
республика крым
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498742_0:0:3082:1735_1400x0_80_0_0_d90514f7d23b0158561bcab164453ddf.jpg
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РИА Новости
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республика крым, коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), общество

В Крыму выявили шесть новых случаев COVID-19

09:44 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Шесть человек с подтвержденным диагнозом "коронавирус" выявили в Крыму за последние сутки, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, из общего количества подтвержденных случаев пять выявлены в ранее обнаруженном очаге среди строителей, один человек обратился самостоятельно в связи с клиническими симптомами.
"Все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары в соответствии с маршрутизацией, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия", - подчеркнул Аксенов.
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