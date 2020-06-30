Как в Миннесоте готовят "хороших копов" и откуда берутся "плохие"

ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости, Михаил Тургиев. Штат Штат Миннесота , в столице которого Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд и откуда начались массовые беспорядки и погромы по всей стране и миру, имеет отличную от других штатов систему подготовки полицейских. В проблеме предвзятого отношения полиции к жителям прослеживается расовый аспект.

РИА Новости попыталось разобраться, как устроена подготовка полицейских, что делается на этом этапе для решения расового вопроса и почему, несмотря на отбор, в профессии все равно оказываются нечистоплотные стражи порядка.

Аутсорс

В отличие от других штатов в Миннесоте нет привычных полицейских академий штата. Чтобы стать стражем правопорядка, надо получить лицензию, как это делают, например, врачи, путем сдачи специального экзамена. Требованиями к экзамену и выдачей лицензий заведует специальная структура при Управлении общественной безопасности города, а вот подготовкой к нему и непосредственно сдачей - сторонние организации.

Обучение состоит из академической и практической частей. Именно в академической части соискателям рассказывают о межкультурных различиях, расовых аспектах, социальной составляющей при работе полиции, что призвано сформировать равное отношение ко всем, в том числе разным меньшинствам. Академические программы есть разные. Обязательным минимумом является двухлетний курс, все, что свыше – исключительно по желанию кандидата.

Два или четыре

По словам координатора четырехлетней программы подготовки полицейских Университета города Уайнона Джеймса Парлоу, у них кандидаты первые два года учатся с другими студентами по общим предметам - искусство, социология, естественные науки. Это, по словам Парлоу, призвано расширить их кругозор. Только после этого начинаются уже предметы, имеющие отношение непосредственно к работе в полиции.

Куратор подобного четырехлетнего курса в Университете городе Сент-Клауд в Миннесоте Шон Уильямс с 17 годами опыта работы в полиции указывает на важность разъяснения студентам особенностей того конкретного общества, в котором им предстоит работать.

"В моем курсе мы изучаем разные культуры, затрагиваем тему культурного сознания. Мы говорим о скрытом или неосознанно предвзятом отношении. И мы занимаемся этим целый семестр. За эти 16 недель мы также затрагиваем этнические различия в штате Миннесота: белых, афроамериканцев, коренных американцев, население народности хмонг, сомалийское население и латино-испанское население – семь основных этносов в нашем конкретном штате", - рассказал он.

Кроме того, студентам рассказывают об ЛГБТ и о религиях – о мусульманской общине и еврейской общине. Посвященная всем этим темам часть курса составляет около 200 часов, добавил преподаватель.

По словам Уильямса, обязательным курс по культурным различиям стал всего пару лет назад. Тогда же ввели и обязательный короткий тренинг для действующих сотрудников.

Парлоу, однако, с этим не согласился. В его практике, по его словам, подобные пункты фигурировали уже в 2008 году, когда он перешел к преподаванию после работы в полиции.

© AFP 2020 / Getty Images/Scott Olson Полиция во время протеста против смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота © AFP 2020 / Getty Images/Scott Olson Полиция во время протеста против смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота

Узкий взгляд

Двухлетний курс не дает возможности донести до будущих полицейских всю полноту картины сложного устройства общества, говорит Парлоу. Там минуют глубокий гуманитарный пласт.

"У них нет разнообразия вариантов, которые могли бы расширить их интересы. У них более узкий взгляд на работу полиции", - пояснил он.

Он признает, что для большинства более быстрый курс привлекательнее. Это и быстрее, и дешевле. В его вузе каждый год стоит 19 тысяч долларов. Итого – 76 тысяч долларов за теорию, и потом еще пять тысяч за практический курс. Чтобы стать полицейским с кругозором, надо иметь 81 тысячу долларов, что и по местным перкам немало. При этом средняя зарплата полицейского в Миннесоте составляет около 65 тысяч долларов в год минус треть на налоги.

"Сейчас среднестатистический студент проходит двухлетний курс, потом практический курс от 8 до 10 недель. И после этого они готовы к работе. И потом мы надеемся, что департамент, в который они попадают, продолжит их обучение еще многими часами, но на деле у многих департаментов нет времени, денег или преподавателей", - подтверждает тенденцию Уильямс.

Все "обучение" далее сводится к работе на улице со старшим офицером.

Белые провинциалы

Парлоу уверен, что нельзя недооценивать гуманитарную и социальную составляющие программы с учетом особенностей населения штата.

"Наш штат преимущественно сельский и индустриальный. У нас много людей, которые приезжают из очень маленьких населенных пунктов без разнородного населения", - говорит Парлоу.

Он вспоминает, как сам учился в провинциальной школе в штате Висконсин , где не было ни одного афроамериканца и была всего пара коренных американцев на 300 человек.

"И когда я впервые перевелся в город Ла-Кросс на позицию в управлении полиции, мне надо было много чему научиться. Моим первым напарником был афроамериканец. И тогда я много узнал об афроамериканской культуре. И мне это показалось восхитительным", - вспоминает Парлоу.

Выгорание

Однако у более глубокой программы впоследствии есть и обратная сторона, признает Парлоу.

"Мы обнаружили, наблюдая последние четыре года за прошедшими четырёхлетнюю программу, что они не только быстрее продвигаются на вышестоящие должности, но и быстрее достигают стадии выгорания. Потому что они идут в полицию с более высокими идеалами, а в итоге постоянно видят самые худшие проявления людей", - сказал он.

По его словам, речь идет примерно о пяти годах, а потом "человек становится циником". Насилие над детьми, избиения, трупы разной степени разложения, - с подобными ситуациями сталкиваются все полицейские.

"Ты приходишь домой, снимаешь форму, а все равно не можешь избавиться от этих мыслей и образов", - рассказывает Парлоу.

Проблема носит глобальный характер: уровень самоубийств среди полицейских по стране, по его словам, астрономический.

Помощь от выгорания обычно заключается в предоставлении услуг психолога. Однако сложность в том, что в полицейском сообществе поход к нему воспринимается проявлением слабости, говорит Парлоу. Он своих студентов учит обратному: это проявление силы, когда ты осознаешь проблему и решаешь ее до того, как что-то произойдет.

Обузу не возьмут

Помимо академической подготовки, которая призвана расширить кругозор, при поступлении на службу проводится глубокая проверка биографии. Есть внушительный список правонарушений, которые автоматически лишают кандидата права быть полицейским. Еще одна стадия отсева – тщательное психологическое тестирование.

"Никакое ведомство не захочет нанимать обузу, потому что потом кому-то придётся платить деньги по иску", - говорит Парлоу.

Этим обычно тоже занимаются приглашенные специалисты.

По упрощенной схеме

Попасть в полицию, минуя сложную систему обучения, могут те, кто служил в военной полиции. Сейчас, чтобы пройти по программе зачета службы, надо отслужить там минимум три года.

"Там все равно надо посетить определенные занятия, сдать экзамен, но это гораздо короче", - говорит Парлоу.

Есть послабления и для полицейских из других штатов с трёхлетним и более опытом или должным уровнем образования и для других военных.

Главный обвиняемый в деле Джорджа Флойда экс-полицейский Дерек Шовин проработал в полиции Миннеаполиса 19 лет. До того он как раз имел опыт службы в военной полиции, где числился с 1996 по 2000 год. При этом он не закончил среднюю школу, но прошел обучение в университете Metropolitan State University по специальности полицейского. Какую именно программу он там выбрал, неизвестно, но вуз предлагает и курс продолжительностью всего один год.

Нельзя бросать на работе

После принятия на работу в полицию за сотрудниками надо лучше следить, чтобы вовремя уловить появление сигналов, указывающих на склонности к самоубийству или на цинизм, что может проявляться в неподобающем поведении, в том числе применении силы или некорректных высказываниях, уверен Парлоу.

"Надо брать результаты тестирования перед наймом за отправную точку. В Миннесоте каждые три года полицейские должны продлевать свою лицензию. Надо, чтобы каждые три года был психологический тест, чтобы просто посмотреть, где ты находишься по сравнению с отправной точкой, и определить, не появились ли у тебя проблемы", - считает Парлоу.

В случае обнаружения таковых надо ставить вопрос не об увольнении, а об оказании психологической помощи или перевода на другое направление, рекомендует эксперт.

Однако вопрос такого регулярного тестирования упирается в деньги. По словам Парлоу, услуги приглашенных специалистов такого рода стоят 650 долларов в час. Кроме того, надо поддерживать уровень образования, постоянно продолжая обучать действующих офицеров, считает эксперт.

С этим согласен и Уильямс.

"Давайте будем откровенны: любое образование можно поддерживать на уровне, только при постоянном обучении", - сказал он.

Сейчас же этого практически не происходит, добавляет он. Что касается поддержания образования в части понимания культурных различий, то этого сейчас и вовсе нет.

"Это еще один аргумент в пользу четырехлетнего образования, потому что мы тратим так много часов по сравнению с двухлетним курсом на обучение и, надеюсь, на расширение сознания полицейских", - считает Уильямс.

Лучше 4 года, чем 4 часа

"По моему личному мнению, я хотел бы видеть четырехлетний курс как обязательный образовательный минимум для полицейских. Это дает правоохранителям больше времени, чтобы изучить аспекты устройства нашего общества. Не только в штате, но и по всей стране. Глядя на то, что происходит сейчас, я считают, что есть огромный запрос на то, чтобы полицейские больше знали об обществе, на которое они работают, а не просто отсидели пару часов на тренинге, который им может провести департамент полиции", - сказал он.

Сейчас, по его словам, действующие полицейские обязаны за три года прослушать 4 часа лекций о культурных различиях.

"Но это ничего!" – уверен Уильямс.

С таким пожеланием согласен и Парлоу. Однако, указал он, стоимость такого обучения смогут потянуть далеко не все, что поднимает вопрос о доступности профессии.

Ближе к людям

Еще один способ изменить отношение полиции к населению и наоборот – это налаживать диалог между ними, проводить регулярные совместные мероприятия и встречи с лидерами общественного мнения или местных меньшинств и сообществ, считает Уильямс. Такая работа в последние годы проводится.

"Можно ли говорить, что это замена образованию? Это спорный вопрос", - считает он.

Между тем, по данным местной газеты Star Tribune, 92% полицейских, работающих в Миннеаполисе, живут за пределами города. В их число входил и Дерек Шовин.

Смерть Флойда вызвала широкий резонанс, и отрицать наличие проблем в полиции нельзя, но Парлоу призывает не ровнять всех по этой ситуации.