Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573662674.html
Как в Миннесоте готовят "хороших копов" и откуда берутся "плохие"
Штат Миннесота, в столице которого Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд и откуда начались массовые беспорядки и погромы по РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:02
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
висконсин
сша
миннесота
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573663213_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_13d7888315d5f8dcf43e26991230c7c7.jpg
https://ria.ru/20200605/1572469298.html
https://ria.ru/20200613/1572877593.html
https://ria.ru/20200530/1572216024.html
https://ria.ru/20200626/1573493202.html
https://ria.ru/20200617/1573022372.html
https://ria.ru/20200609/1572663558.html
https://ria.ru/20200610/1572703091.html
https://ria.ru/20200610/1572707010.html
https://ria.ru/20200608/1572614451.html
https://ria.ru/20200614/1572824125.html
https://ria.ru/20200625/1573382387.html
https://ria.ru/20200604/1572427229.html
висконсин
сша
миннесота
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573663213_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_13d7888315d5f8dcf43e26991230c7c7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573663213_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_44d6ddf4fd7e614587b60242b653007d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573663213_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_3a2fd659d179f6e0f9f8e08576e0adba.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, висконсин, сша, миннесота, в мире

Как в Миннесоте готовят "хороших копов" и откуда берутся "плохие"

09:38 30.06.2020 (обновлено: 10:02 30.06.2020)
228
© AFP 2020 / Kerem YucelПолицейские возле полицейского участкав Миннеаполисе, штат Миннесота
Полицейские возле полицейского участкав Миннеаполисе, штат Миннесота
© AFP 2020 / Kerem Yucel
Полицейские возле полицейского участкав Миннеаполисе, штат Миннесота
ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости, Михаил Тургиев. Штат Миннесота, в столице которого Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд и откуда начались массовые беспорядки и погромы по всей стране и миру, имеет отличную от других штатов систему подготовки полицейских. В проблеме предвзятого отношения полиции к жителям прослеживается расовый аспект.
РИА Новости попыталось разобраться, как устроена подготовка полицейских, что делается на этом этапе для решения расового вопроса и почему, несмотря на отбор, в профессии все равно оказываются нечистоплотные стражи порядка.
Девочка рядом с отцом во время протестов в Вашингтоне
5 июня, 08:00
Хроники американского упадка: детей учат бояться и ненавидеть полицию

Аутсорс

В отличие от других штатов в Миннесоте нет привычных полицейских академий штата. Чтобы стать стражем правопорядка, надо получить лицензию, как это делают, например, врачи, путем сдачи специального экзамена. Требованиями к экзамену и выдачей лицензий заведует специальная структура при Управлении общественной безопасности города, а вот подготовкой к нему и непосредственно сдачей - сторонние организации.
Обучение состоит из академической и практической частей. Именно в академической части соискателям рассказывают о межкультурных различиях, расовых аспектах, социальной составляющей при работе полиции, что призвано сформировать равное отношение ко всем, в том числе разным меньшинствам. Академические программы есть разные. Обязательным минимумом является двухлетний курс, все, что свыше – исключительно по желанию кандидата.
Сотрудники полиции Камдена во время патрулирования улиц города
13 июня, 10:14
"Город без полиции": правда и вымысел о городке из Нью-Джерси

Два или четыре

По словам координатора четырехлетней программы подготовки полицейских Университета города Уайнона Джеймса Парлоу, у них кандидаты первые два года учатся с другими студентами по общим предметам - искусство, социология, естественные науки. Это, по словам Парлоу, призвано расширить их кругозор. Только после этого начинаются уже предметы, имеющие отношение непосредственно к работе в полиции.
Куратор подобного четырехлетнего курса в Университете городе Сент-Клауд в Миннесоте Шон Уильямс с 17 годами опыта работы в полиции указывает на важность разъяснения студентам особенностей того конкретного общества, в котором им предстоит работать.
"В моем курсе мы изучаем разные культуры, затрагиваем тему культурного сознания. Мы говорим о скрытом или неосознанно предвзятом отношении. И мы занимаемся этим целый семестр. За эти 16 недель мы также затрагиваем этнические различия в штате Миннесота: белых, афроамериканцев, коренных американцев, население народности хмонг, сомалийское население и латино-испанское население – семь основных этносов в нашем конкретном штате", - рассказал он.
Акция протеста в пригороде Сент-Луиса. 18 августа 2014
30 мая, 11:39
Беспорядки в США на расовой почве в 2010 – 2020 годах
Кроме того, студентам рассказывают об ЛГБТ и о религиях – о мусульманской общине и еврейской общине. Посвященная всем этим темам часть курса составляет около 200 часов, добавил преподаватель.
По словам Уильямса, обязательным курс по культурным различиям стал всего пару лет назад. Тогда же ввели и обязательный короткий тренинг для действующих сотрудников.
Парлоу, однако, с этим не согласился. В его практике, по его словам, подобные пункты фигурировали уже в 2008 году, когда он перешел к преподаванию после работы в полиции.
© AFP 2020 / Getty Images/Scott OlsonПолиция во время протеста против смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота
Полиция во время протеста против смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота
© AFP 2020 / Getty Images/Scott Olson
Полиция во время протеста против смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота

Узкий взгляд

Двухлетний курс не дает возможности донести до будущих полицейских всю полноту картины сложного устройства общества, говорит Парлоу. Там минуют глубокий гуманитарный пласт.
"У них нет разнообразия вариантов, которые могли бы расширить их интересы. У них более узкий взгляд на работу полиции", - пояснил он.
Он признает, что для большинства более быстрый курс привлекательнее. Это и быстрее, и дешевле. В его вузе каждый год стоит 19 тысяч долларов. Итого – 76 тысяч долларов за теорию, и потом еще пять тысяч за практический курс. Чтобы стать полицейским с кругозором, надо иметь 81 тысячу долларов, что и по местным перкам немало. При этом средняя зарплата полицейского в Миннесоте составляет около 65 тысяч долларов в год минус треть на налоги.
"Сейчас среднестатистический студент проходит двухлетний курс, потом практический курс от 8 до 10 недель. И после этого они готовы к работе. И потом мы надеемся, что департамент, в который они попадают, продолжит их обучение еще многими часами, но на деле у многих департаментов нет времени, денег или преподавателей", - подтверждает тенденцию Уильямс.
Все "обучение" далее сводится к работе на улице со старшим офицером.
Сотрудники полиции и Национальной гвардии США
26 июня, 04:11
Американские конгрессмены приняли законопроект о реформе полиции

Белые провинциалы

Парлоу уверен, что нельзя недооценивать гуманитарную и социальную составляющие программы с учетом особенностей населения штата.
"Наш штат преимущественно сельский и индустриальный. У нас много людей, которые приезжают из очень маленьких населенных пунктов без разнородного населения", - говорит Парлоу.
Он вспоминает, как сам учился в провинциальной школе в штате Висконсин, где не было ни одного афроамериканца и была всего пара коренных американцев на 300 человек.
"И когда я впервые перевелся в город Ла-Кросс на позицию в управлении полиции, мне надо было много чему научиться. Моим первым напарником был афроамериканец. И тогда я много узнал об афроамериканской культуре. И мне это показалось восхитительным", - вспоминает Парлоу.
Протестующие в Нью-Йорке
17 июня, 08:00
"Трамп не понял, что происходит". Как демонстранты свергают власть в США

Выгорание

Однако у более глубокой программы впоследствии есть и обратная сторона, признает Парлоу.
"Мы обнаружили, наблюдая последние четыре года за прошедшими четырёхлетнюю программу, что они не только быстрее продвигаются на вышестоящие должности, но и быстрее достигают стадии выгорания. Потому что они идут в полицию с более высокими идеалами, а в итоге постоянно видят самые худшие проявления людей", - сказал он.
По его словам, речь идет примерно о пяти годах, а потом "человек становится циником". Насилие над детьми, избиения, трупы разной степени разложения, - с подобными ситуациями сталкиваются все полицейские.
"Ты приходишь домой, снимаешь форму, а все равно не можешь избавиться от этих мыслей и образов", - рассказывает Парлоу.
Проблема носит глобальный характер: уровень самоубийств среди полицейских по стране, по его словам, астрономический.
Помощь от выгорания обычно заключается в предоставлении услуг психолога. Однако сложность в том, что в полицейском сообществе поход к нему воспринимается проявлением слабости, говорит Парлоу. Он своих студентов учит обратному: это проявление силы, когда ты осознаешь проблему и решаешь ее до того, как что-то произойдет.
Центр общественной безопасности округа Хеннепин, где по видеосвязи должны допросить полицейского Дерека Авена, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда
9 июня, 09:09
С белыми людьми так не будут: адвокат рассказал о полиции в Миннеаполисе

Обузу не возьмут

Помимо академической подготовки, которая призвана расширить кругозор, при поступлении на службу проводится глубокая проверка биографии. Есть внушительный список правонарушений, которые автоматически лишают кандидата права быть полицейским. Еще одна стадия отсева – тщательное психологическое тестирование.
"Никакое ведомство не захочет нанимать обузу, потому что потом кому-то придётся платить деньги по иску", - говорит Парлоу.
Этим обычно тоже занимаются приглашенные специалисты.
Сотрудники полиции во время акции протеста в Миннеаполисе
10 июня, 08:00
Америка против своих героев. Почему там хотят избавиться от полиции

По упрощенной схеме

Попасть в полицию, минуя сложную систему обучения, могут те, кто служил в военной полиции. Сейчас, чтобы пройти по программе зачета службы, надо отслужить там минимум три года.
"Там все равно надо посетить определенные занятия, сдать экзамен, но это гораздо короче", - говорит Парлоу.
Есть послабления и для полицейских из других штатов с трёхлетним и более опытом или должным уровнем образования и для других военных.
Главный обвиняемый в деле Джорджа Флойда экс-полицейский Дерек Шовин проработал в полиции Миннеаполиса 19 лет. До того он как раз имел опыт службы в военной полиции, где числился с 1996 по 2000 год. При этом он не закончил среднюю школу, но прошел обучение в университете Metropolitan State University по специальности полицейского. Какую именно программу он там выбрал, неизвестно, но вуз предлагает и курс продолжительностью всего один год.
Сотрудники полиции у Белого дома в Вашингтоне, США
10 июня, 08:00
Реформа полиции: почему опыт России — не для США

Нельзя бросать на работе

После принятия на работу в полицию за сотрудниками надо лучше следить, чтобы вовремя уловить появление сигналов, указывающих на склонности к самоубийству или на цинизм, что может проявляться в неподобающем поведении, в том числе применении силы или некорректных высказываниях, уверен Парлоу.
"Надо брать результаты тестирования перед наймом за отправную точку. В Миннесоте каждые три года полицейские должны продлевать свою лицензию. Надо, чтобы каждые три года был психологический тест, чтобы просто посмотреть, где ты находишься по сравнению с отправной точкой, и определить, не появились ли у тебя проблемы", - считает Парлоу.
В случае обнаружения таковых надо ставить вопрос не об увольнении, а об оказании психологической помощи или перевода на другое направление, рекомендует эксперт.
Обстановка в Миннеаполисе
8 июня, 11:30
Беззаконие или хорошая работа? Что в Миннеаполисе говорят о полиции
Однако вопрос такого регулярного тестирования упирается в деньги. По словам Парлоу, услуги приглашенных специалистов такого рода стоят 650 долларов в час. Кроме того, надо поддерживать уровень образования, постоянно продолжая обучать действующих офицеров, считает эксперт.
С этим согласен и Уильямс.
"Давайте будем откровенны: любое образование можно поддерживать на уровне, только при постоянном обучении", - сказал он.
Сейчас же этого практически не происходит, добавляет он. Что касается поддержания образования в части понимания культурных различий, то этого сейчас и вовсе нет.
"Это еще один аргумент в пользу четырехлетнего образования, потому что мы тратим так много часов по сравнению с двухлетним курсом на обучение и, надеюсь, на расширение сознания полицейских", - считает Уильямс.
Протестующий на коленях перед французской полицией с табличкой Полиция убивает в Марселе, Южная Франция
14 июня, 08:00
Презумпция вины: в этой стране вслед за США ставят полицию на колено

Лучше 4 года, чем 4 часа

"По моему личному мнению, я хотел бы видеть четырехлетний курс как обязательный образовательный минимум для полицейских. Это дает правоохранителям больше времени, чтобы изучить аспекты устройства нашего общества. Не только в штате, но и по всей стране. Глядя на то, что происходит сейчас, я считают, что есть огромный запрос на то, чтобы полицейские больше знали об обществе, на которое они работают, а не просто отсидели пару часов на тренинге, который им может провести департамент полиции", - сказал он.
Сейчас, по его словам, действующие полицейские обязаны за три года прослушать 4 часа лекций о культурных различиях.
"Но это ничего!" – уверен Уильямс.
С таким пожеланием согласен и Парлоу. Однако, указал он, стоимость такого обучения смогут потянуть далеко не все, что поднимает вопрос о доступности профессии.
Смесь для вафель и сироп бренда Aunt Jemima
25 июня, 08:00
Черным здесь не место. Почему афроамериканцы исчезают из рекламы

Ближе к людям

Еще один способ изменить отношение полиции к населению и наоборот – это налаживать диалог между ними, проводить регулярные совместные мероприятия и встречи с лидерами общественного мнения или местных меньшинств и сообществ, считает Уильямс. Такая работа в последние годы проводится.
"Можно ли говорить, что это замена образованию? Это спорный вопрос", - считает он.
Между тем, по данным местной газеты Star Tribune, 92% полицейских, работающих в Миннеаполисе, живут за пределами города. В их число входил и Дерек Шовин.
Смерть Флойда вызвала широкий резонанс, и отрицать наличие проблем в полиции нельзя, но Парлоу призывает не ровнять всех по этой ситуации.
"Надеюсь, вы не думаете о нас плохо. Есть те, кто работает внутри системы, чтобы изменить ее и поднять уровень профессии правоохранителя. Есть те, кто не удержались бы на работе, если бы другие не имели полномочий оградить их от этого. Многие, если не почти все полицейские работают, чтобы делать для других то хорошее, что в их силах. Мы не идеальны. Возможно, никогда не будем. Но мы движемся к цели, чтобы служить и защищать, минимизируя ошибки, которые совершают люди в нашей профессии", - сказал он.
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
4 июня, 08:00
Как борьба против расизма в США вылилась в схватку с мародерами
000000
Обсудить 0
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаВисконсинСШАМиннесотаВ мире
Рекомендуем
Продюсер Смешариков Юлия Николаева
Юлия Николаева: "Смешарики" популярны из-за заложенных двойных смыслов
Посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров
Владимир Чуров: времена иностранных вмешательств в выборы канули в Лету
Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор Ринат Максютов
Ринат Максютов: три прототипа вакцины от COVID успешно прошли испытания
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
Эксперт: китайско-российские отношения выдержали испытания пандемией
Сельское хозяйство
Логистика и сбыт: какие меры поддержат российских фермеров
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Игорь Кобзев: строительство в Тулуне и Нижнеудинске ускорено максимально
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия призвала США пересмотреть позицию по ДВЗЯИ
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко
Вадим Волченко: за безопасностью в Крыму проследим от аэропорта до пляжа
Военнослужащие армии США в Афганистане
Сенаторы США получат доступ к документам о "сговоре" талибов с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Херсона. 26 июня 2020 года
На улицах Херсона встретились Зеленский и клятва Гитлеру
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
США ужесточили экспортные ограничения против России
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Мьянма продлила запрет на въезд для иностранцев
Президент Франции Эммануэль Макрон
"Холодное восстание". Как французы отплатили Макрону за реформы
Солдаты армии США в районе оперативной базы Кушамонд в афганской провинции Пактика
Американцы опять мерят русских по себе — и в ущерб своим интересам
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине
Германия начинает председательство в ЕС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
06:17В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
06:17Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
06:15На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
Лента новостейМолния