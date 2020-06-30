https://ria.ru/20200630/1573662645.html
Китайские ученые обнаружили штамм гриппа, способный вызвать пандемию
Китайские ученые обнаружили ранее неизвестный штамм свиного гриппа, который потенциально способен вызвать новую пандемию. Об этом говорится в исследовании,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:37
2020-06-30T12:54
открытия - риа наука
китай
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Von Stirliz
Шо, опять???
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китай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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открытия - риа наука, китай
ПЕКИН, 30 июн — РИА Новости.
Китайские ученые обнаружили ранее неизвестный штамм свиного гриппа, который потенциально способен вызвать новую пандемию. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences
.
Авторы статьи отмечают, что свиней следует рассматривать как промежуточных хозяев или даже "сосуды для смешивания" в процессе генерации вирусов пандемического гриппа. Поэтому систематическое наблюдение за вирусами гриппа у них имеет важнейшее значение для раннего предупреждения и подготовки к следующей возможной пандемии.
Исследователи наблюдали за вирусом гриппа у свиней в десяти провинциях Китая
с 2011 по 2018 год. За это время они взяли у свиней около 30 тысяч назальных мазков, что позволило выделить 179 вирусов, вызывающих свиной грипп.
Среди них оказался и недавно появившийся штамм вируса гриппа, который несет в себе гены вируса H1N1, вызвавшего пандемию 2009 года. Этот штамм, получивший название G4 EA H1N1, широко распространился в популяции свиней с 2016 года.
Кроме того, серологическое исследование показало, что у 10,4 процента (35 из 338) работников ферм, контактировавших со свиньями, есть антитела к этому штамму. Чаще всего их выявляли у людей в возрасте от 18 до 35 лет.
"Такая инфективность значительно увеличивает возможность адаптации этого вируса в организме человека и вызывает опасения относительно возможной генерации пандемических вирусов", — делают вывод ученые.