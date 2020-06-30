Китайские ученые обнаружили штамм гриппа, способный вызвать пандемию

ПЕКИН, 30 июн — РИА Новости. Китайские ученые обнаружили ранее неизвестный штамм свиного гриппа, который потенциально способен вызвать новую пандемию. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в американском научном журнале Китайские ученые обнаружили ранее неизвестный штамм свиного гриппа, который потенциально способен вызвать новую пандемию. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences

Авторы статьи отмечают, что свиней следует рассматривать как промежуточных хозяев или даже "сосуды для смешивания" в процессе генерации вирусов пандемического гриппа. Поэтому систематическое наблюдение за вирусами гриппа у них имеет важнейшее значение для раннего предупреждения и подготовки к следующей возможной пандемии.

Исследователи наблюдали за вирусом гриппа у свиней в десяти провинциях Китая с 2011 по 2018 год. За это время они взяли у свиней около 30 тысяч назальных мазков, что позволило выделить 179 вирусов, вызывающих свиной грипп.

Среди них оказался и недавно появившийся штамм вируса гриппа, который несет в себе гены вируса H1N1, вызвавшего пандемию 2009 года. Этот штамм, получивший название G4 EA H1N1, широко распространился в популяции свиней с 2016 года.

Кроме того, серологическое исследование показало, что у 10,4 процента (35 из 338) работников ферм, контактировавших со свиньями, есть антитела к этому штамму. Чаще всего их выявляли у людей в возрасте от 18 до 35 лет.