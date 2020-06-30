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В Подмосковье более 35 тысяч пациентов вылечили от COVID-19
Более 35 тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Московской области за время пандемии, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529595_0:0:2115:1189_1400x0_80_0_0_139c9f2f629e2f560381aba77b565233.jpg
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье более 35 тысяч пациентов вылечили от COVID-19

09:36 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедики
Медики
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Медики. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Более 35 тысяч пациентов вылечили от COVID-19 в Московской области за время пандемии, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом региона.
"Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 35 240 заболевших", - говорится в сообщении.
За сутки в регионе лечение завершили 918 человек, все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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