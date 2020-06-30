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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573662552.html
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с COVID-19
Более 300 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:37
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
воз
москва
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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денис проценко, коронавирус в россии, воз, москва, общество

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с COVID-19

09:37 30.06.2020
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© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинГлавный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 300 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 307 пациентов, выписаны 30, четыре человека умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 500 тысяч человек скончались.
Медик карантинного центра в Коммунарке
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииВОЗМоскваОбщество
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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