В центре "Вороновское" лечатся 140 человек с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 30 июня состоит на лечении 140 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 138, подтверждённых с COVID – 140, с кислородной поддержкой – 110, на ИВЛ – четыре", - написал он в Facebook.