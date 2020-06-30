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В центре "Вороновское" лечатся 140 человек с COVID-19
В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции 140 человек, сообщил главврач центра Сергей... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:33
коронавирус в россии
распространение нового коронавируса
сергей переходов (врач)
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353
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коронавирус в россии, сергей переходов (врач), в мире

В центре "Вороновское" лечатся 140 человек с COVID-19

09:33 30.06.2020
143
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники в приемном отделении московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" лечатся от новой коронавирусной инфекции 140 человек, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 30 июня состоит на лечении 140 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 138, подтверждённых с COVID – 140, с кислородной поддержкой – 110, на ИВЛ – четыре", - написал он в Facebook.

Главврач подчеркнул, что за сутки поступили семь человек, выписано 22 пациента.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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