https://ria.ru/20200630/1573662232.html
Жительницу Алтайского края будут судить за ДТП, где погибли дети
Жительница Алтайского края предстанет перед судом за ДТП с мотоциклом, в результате которого погибли двое детей, сообщается на сайте СУСК РФ по краю. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:27
2020-06-30T09:27
алтайский край
происшествия
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алтайский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, происшествия
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Жительница Алтайского края
предстанет перед судом за ДТП с мотоциклом, в результате которого погибли двое детей, сообщается на сайте
СУСК РФ по краю.
Как ранее сообщили в ГУМВД по региону, авария произошла вечером 18 мая в Быстроистокском районе. Местная жительница на "ВАЗ-2107" наехала на мотоцикл, которым управлял 17-летний подросток. В результате ДТП пассажиры коляски мотоцикла - мальчики 2009 и 2010 годов рождения - скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель мотоцикла был госпитализирован. Еще одна пассажирка мотоцикла, находившаяся на заднем сидении девушка 2003 года рождения, получила легкие травмы. Медицинскую помощь ей оказали на месте.
Следствие установило, что женщина не имела водительского удостоверения и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Обвиняемая не предприняла мер к снижению скорости, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.
"Белокурихинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней жительницы Быстроистокского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил эксплуатации транспортного средства лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе предварительного следствия обвиняемая признала вину и раскаялась. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.