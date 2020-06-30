Жительницу Алтайского края будут судить за ДТП, где погибли дети

Как ранее сообщили в ГУМВД по региону, авария произошла вечером 18 мая в Быстроистокском районе. Местная жительница на "ВАЗ-2107" наехала на мотоцикл, которым управлял 17-летний подросток. В результате ДТП пассажиры коляски мотоцикла - мальчики 2009 и 2010 годов рождения - скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель мотоцикла был госпитализирован. Еще одна пассажирка мотоцикла, находившаяся на заднем сидении девушка 2003 года рождения, получила легкие травмы. Медицинскую помощь ей оказали на месте.