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Москвичи снова смогут заниматься йогой в парках
Бесплатные занятия йогой возвращаются в парки Москвы, новый сезон занятий стартует 1 июля, до этого из-за пандемии коронавируса они велись в онлайн-формате,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:28
мосгорпарк
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
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мосгорпарк, москва, общество

Москвичи снова смогут заниматься йогой в парках

09:28 30.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкУчастница Йога центра "Проект развитие" на занятии по DETOX йоге во время V Международного фестиваля йоги в парке "Зарядье"
Участница Йога центра Проект развитие на занятии по DETOX йоге во время V Международного фестиваля йоги в парке Зарядье
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бесплатные занятия йогой возвращаются в парки Москвы, новый сезон занятий стартует 1 июля, до этого из-за пандемии коронавируса они велись в онлайн-формате, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
"Проект "Йога в парках" возобновляет работу. Бесплатные занятия на свежем воздухе начнут проводить с 1 июля в 20 зеленых зонах отдыха, подведомственных городскому департаменту культуры", - говорится в материале.
Отмечается, что программа сформирована таким образом, чтобы участники смогли попробовать разные практики и выбрать наиболее подходящие направления.

"Гостей парков ждут не только классические виды йоги, такие как хатха и кундалини, но и каула-йога с расслабляющими техниками, виньяса-флоу с динамическими связками и даже занятия Heartfulness, направленные на обретение гармонии тела и духа", - рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

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Тренировки организуют по утрам и вечерам. Длительность каждой составит от одного до полутора часов. Занятия состоят из силовых и расслабляющих асан, дыхательных практик и медитативных упражнений. Отмечается, что практики рассчитаны на любой уровень физической подготовки.
"С собой необходимо принести коврик, также рекомендуется надеть удобную одежду. Если температура на улице ниже 18 градусов, занятия проводить не будут. В случае дождливой погоды они проводятся только в тех парках, где есть навесы, например в саду "Эрмитаж" и парке "Северное Тушино",- говорится в сообщении.
Отмечается, что узнать расписание занятий можно на страницах Мосгорпарка в социальных сетях, оно будет доступно для пользователей 30 июня с 08.00.
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С мая проект "Йога в парках" был доступен онлайн в социальных сетях Мосгорпарка, почти два месяца тренировки проходили на платформе Zoom. "И хотя теперь занятия можно посещать непосредственно в столичных парках, на территории зеленых зон продолжают действовать профилактические ограничения. Посетители должны иметь индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию", - говорится в сообщении.
С 1 июня городские парки, подведомственные Департаменту культуры, открылись для прогулок. С 16 июня в зонах отдыха стали доступны для посетителей летние веранды. Также свою работу возобновили нестационарные торговые объекты, где можно купить мороженое и прохладительные напитки, а 23 июня начал работать прокат спортивного инвентаря.
Однако часть своих мероприятий парки пока продолжают проводить в онлайн-формате.
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