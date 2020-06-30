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Распространение нового коронавируса
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В Грузии число случаев COVID-19 достигло 928
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 2 и достигло 928, выздоровели три человека, сообщается на специальном правительственном... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
грузия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, грузия, в мире

В Грузии число случаев COVID-19 достигло 928

09:20 30.06.2020
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© РИА Новости / Александр Имедашвили Машина скорой помощи на улице в Тбилиси
 Машина скорой помощи на улице в Тбилиси
© РИА Новости / Александр Имедашвили
Машина скорой помощи на улице в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 30 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 2 и достигло 928, выздоровели три человека, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 928, выздоровели 794 человека, смертельных случаев - 15", - говорится в сообщении.
В режиме карантина находятся 2809 человек, под наблюдением в стационарах - 229 пациентов.
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8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГрузияВ мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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