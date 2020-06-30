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Распространение нового коронавируса
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В Москве еще 2295 человек выздоровели от COVID-19
Еще 2295 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего выздоровели более 150 тысяч человек, сообщила журналистам во вторник заместитель мэра столицы по... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:21
анастасия ракова
общество
распространение нового коронавируса
москва
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823163_0:260:2998:1946_1400x0_80_0_0_003984890b632d4b99dcf1a0b90f0f41.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
анастасия ракова , общество, москва

В Москве еще 2295 человек выздоровели от COVID-19

09:18 30.06.2020 (обновлено: 09:21 30.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Еще 2295 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего выздоровели более 150 тысяч человек, сообщила журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2295 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 150 397" - сообщила вице-мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаОбществоМосква
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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