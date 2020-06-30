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В Нижегородской области трое детей погибли при пожаре в частном доме
Трое детей и один взрослый погибли при пожаре в жилом доме в Пильницком районе Нижегородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:33
нижегородская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области трое детей погибли при пожаре в частном доме

09:14 30.06.2020 (обновлено: 09:33 30.06.2020)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Трое детей и один взрослый погибли при пожаре в жилом доме в Пильницком районе Нижегородской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"При разборе завалов на месте пожара в деревне Ягодная обнаружены тела четырех погибших, в том числе трех детей 2009, 2015 и 2018 года рождения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в 08.55 пожар удалось локализовать на 54 квадратных метрах. Обстоятельства происшествия выясняются.
К работе на месте ЧП уже приступила оперативно-следственная группа.
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29 июня, 23:34
Источник рассказал о погибших при пожаре на западе Москвы
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