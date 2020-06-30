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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573661540.html
В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило 7,5 тысячи
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области выросло на 179, общее число заболевших превысило 7,5 тысячи, сообщает... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
воронежская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, воронежская область, общество

В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило 7,5 тысячи

09:13 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области выросло на 179, общее число заболевших превысило 7,5 тысячи, сообщает правительство региона.
"Во вторник, 30 июня, официально подтверждено заражение 179 человек в регионе. Продолжается и позитивный тренд: за вчера количество выписавшихся из стационаров вновь превысило госпитализацию — 185 против 99", - говорится в сообщении.
Таким образом, всего в Воронежской области коронавирус подтвержден у 7588 человек. Выздоровели 4234 пациента. Умер 41 человек.
По количеству заболевших Воронежская область занимает третье место в ЦФО.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вчера, 07:50
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В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. С понедельника, 22 июня, в регионе регистрируется каждый день менее 200 случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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