В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило 7,5 тысячи

ВОРОНЕЖ, 30 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки в Воронежской области выросло на 179, общее число заболевших превысило 7,5 тысячи, сообщает правительство региона.
"Во вторник, 30 июня, официально подтверждено заражение 179 человек в регионе. Продолжается и позитивный тренд: за вчера количество выписавшихся из стационаров вновь превысило госпитализацию — 185 против 99", - говорится в сообщении.
Таким образом, всего в Воронежской области коронавирус подтвержден у 7588 человек. Выздоровели 4234 пациента. Умер 41 человек.
По количеству заболевших Воронежская область занимает третье место в ЦФО.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. С понедельника, 22 июня, в регионе регистрируется каждый день менее 200 случаев.
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