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В Венесуэлу доставили более 20 тонн гуманитарных грузов из России и Китая
Более 20 тонн гуманитарных грузов ООН для борьбы с последствиями пандемии коронавируса прибыли в понедельник в Венесуэлу из России и Китая, сообщил... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:12
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, китай, венесуэла, оон, в мире

В Венесуэлу доставили более 20 тонн гуманитарных грузов из России и Китая

09:12 30.06.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинМедикаменты и медоборудование переданное от РФ Венесуэле в аэропорту Каракаса
Медикаменты и медоборудование переданное от РФ Венесуэле в аэропорту Каракаса
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Медикаменты и медоборудование переданное от РФ Венесуэле в аэропорту Каракаса. Архивное фото
КАРАКАС, 30 июн - РИА Новости. Более 20 тонн гуманитарных грузов ООН для борьбы с последствиями пандемии коронавируса прибыли в понедельник в Венесуэлу из России и Китая, сообщил вице-президент Венесуэлы по социальному и территориальному развитию Аристобуло Истурис.
"Это четвертый рейс ООН, до этого момента Венесуэла получила более 170 тонн, и сегодня (в понедельник) мы получаем более 20 тонн, чтобы достигнуть 190 тонн ... это рейс из Китая и России", - сообщил Истурис в заявлении, сделанном им в международном аэропорту Майкетии.
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Самолет доставил четвертую партию гуманитарной помощи стране. Три предыдущих гуманитарных груза доставили в Венесуэлу 8 апреля, 29 мая и 19 июня.
Как сообщается, поставка включает в себя средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, халаты и защитные очки.
ООН и ее партнеры призвали выделить 72 миллиона долларов на борьбу с пандемией коронавируса и обеспечить продолжение других важных мероприятий в рамках плана по предотвращению и лечению COVID-19 в Венесуэле.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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