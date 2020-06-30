В Венесуэлу доставили более 20 тонн гуманитарных грузов из России и Китая

"Это четвертый рейс ООН, до этого момента Венесуэла получила более 170 тонн, и сегодня (в понедельник) мы получаем более 20 тонн, чтобы достигнуть 190 тонн ... это рейс из Китая и России", - сообщил Истурис в заявлении, сделанном им в международном аэропорту Майкетии.