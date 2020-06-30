В Венесуэлу доставили более 20 тонн гуманитарных грузов из России и Китая

"Это четвертый рейс ООН, до этого момента Венесуэла получила более 170 тонн, и сегодня (в понедельник) мы получаем более 20 тонн, чтобы достигнуть 190 тонн ... это рейс из Китая и России", - сообщил Истурис в заявлении, сделанном им в международном аэропорту Майкетии.
29 июня, 21:44Совет ЕС расширил санкционный список по Венесуэле
Самолет доставил четвертую партию гуманитарной помощи стране. Три предыдущих гуманитарных груза доставили в Венесуэлу 8 апреля, 29 мая и 19 июня.
Как сообщается, поставка включает в себя средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, халаты и защитные очки.
ООН и ее партнеры призвали выделить 72 миллиона долларов на борьбу с пандемией коронавируса и обеспечить продолжение других важных мероприятий в рамках плана по предотвращению и лечению COVID-19 в Венесуэле.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.