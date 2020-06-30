Российские ученые предложили способ выявления рака почек на ранней стадии

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Профессор-исследователь Института живых систем Балтийского федерального университета имени Канта (Калининград) Людмила Мацкова совместно с коллегами из Китая предложила способ выявления рака почек на ранней стадии на основе методов молекулярной биологии, что позволит повысить эффективность лечения этой болезни, сообщила пресс-служба БФУ.

Рак почек в большинстве случаев протекает бессимптомно, и клинические проявления возникают в основном при поздних стадиях, когда лечение уже малоэффективно. Средняя продолжительность жизни таких пациентов ограничивается сроком в пять лет. Поэтому важно найти способы "засечь" начало роста злокачественной опухоли как можно раньше. Сейчас ученые выяснили, что в клетках рака почек по сравнению с их здоровыми "собратьями" обнаруживается гораздо меньше белка кадгерина 4 – молекулы, функция которой заключается в "связывании" нормальных клеток друг с другом.

"Кадгерин 4 "сидит" на поверхности клеток, помогая им связываться друг с другом, и "следит" за тем, чтобы клетки не делились", – пояснила Мацкова, слова которой приводятся в сообщении.

По ее словам, нынешнее исследование было проведено с использованием большой выборки образцов – авторы работы изучили почти 900 образцов тканей рака почек. В результате удалось показать, что затухание экспрессии (биологического синтеза) кадгерина 4 в ткани почек может сигнализировать о начале превращения нормальных клеток в злокачественные. "Отправной точкой" для исследования стал анализ базы данных о разных видах рака (The Cancer Genome Atla), где собрана информация о геноме более чем 11 000 первичных злокачественных опухолей, добавила Мацкова.

"Далее, использование методов молекулярной биологии позволило подтвердить значение экспрессии кадгерина 4 для раннего выявления рака почек и выявить молекулярный механизм возникновения рака почек", – отметила Мацкова.

Синтез кадгерина 4 в клетках и его появление на поверхности клеток строго координируется с клеточным циклом, добавила она. "Но если экспрессия кадгерина 4 затухает на постоянной основе, как при раке почек, клетки начинают неконтролируемо размножаться", – сказала Мацкова.