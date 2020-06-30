Сенаторы США получат доступ к документам о "сговоре" талибов с Россией

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американские сенаторы получат доступ к документам разведки о якобы имевших место предложениях России о вознаграждении боевикам в Афганистане за убийство военных США, сообщает газета Hill со ссылкой на сенатора.
"Я точно знаю, что несколько документов доступны сенаторам в защищаемом помещении. Я только что получила об этом уведомление", - заявила сенатор-республиканка от штата Аляска Лиза Мурковски.
Она добавила, что "надеется", что сенаторам проведут брифинг по связанной с документами теме.
"Думаю, важно понимать факты, которые стоят за всем этим", - отметила Мурковски.
Издание указывает, что сенаторы получат широкий доступ к засекреченным документам, которые ранее были доступны только членам Сенатского комитета по разведке.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.