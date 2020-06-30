Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573661240.html
Сенаторы США получат доступ к документам о "сговоре" талибов с Россией
Американские сенаторы получат доступ к документам разведки о якобы имевших место предложениях России о вознаграждении боевикам в Афганистане за убийство военных РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:08
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
афганистан
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153032/76/1530327614_0:180:5760:3420_1400x0_80_0_0_bb7eac7ba2a2c599b92b2651634f0d72.jpg
https://ria.ru/20200630/1573642249.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200629/1573617342.html
2
афганистан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/153032/76/1530327614_0:180:5760:3420_1400x0_80_0_0_bb7eac7ba2a2c599b92b2651634f0d72.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153032/76/1530327614_0:0:5120:3840_1400x0_80_0_0_6273b2e73367cd8bd69d06a2202abfb3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153032/76/1530327614_0:0:3840:3840_1400x0_80_0_0_49b195d934f18f29f0545c7200b21668.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, афганистан, талибан, сша, в мире

Сенаторы США получат доступ к документам о "сговоре" талибов с Россией

09:08 30.06.2020
807
© Фото : NATO / Sgt. Joe ParrishВоеннослужащие армии США в Афганистане
Военнослужащие армии США в Афганистане
© Фото : NATO / Sgt. Joe Parrish
Военнослужащие армии США в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Американские сенаторы получат доступ к документам разведки о якобы имевших место предложениях России о вознаграждении боевикам в Афганистане за убийство военных США, сообщает газета Hill со ссылкой на сенатора.
"Я точно знаю, что несколько документов доступны сенаторам в защищаемом помещении. Я только что получила об этом уведомление", - заявила сенатор-республиканка от штата Аляска Лиза Мурковски.
Солдаты армии США в районе оперативной базы Кушамонд в афганской провинции Пактика
Вчера, 08:00
Американцы опять мерят русских по себе — и в ущерб своим интересам
Она добавила, что "надеется", что сенаторам проведут брифинг по связанной с документами теме.
"Думаю, важно понимать факты, которые стоят за всем этим", - отметила Мурковски.
Издание указывает, что сенаторы получат широкий доступ к засекреченным документам, которые ранее были доступны только членам Сенатского комитета по разведке.
Газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Здание Министерства иностранных дел РФ
29 июня, 12:06
Откровенная ложь. МИД оценил новые данные о "сговоре РФ с талибами"
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
2232023
Обсудить 2
Дональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинАфганистанТалибанСШАВ мире
Рекомендуем
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
США ужесточили экспортные ограничения против России
Отдыхающие у памятника затопленным кораблям в Севастополе
Делегация депутатов Европарламента посетит Крым с трехдневным визитом
Президент США Дональд Трамп
СМИ: разведка информировала Трампа о "предложении" России талибам
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео назвал "безответственными" встречные меры КНР по ограничению виз
Пентагон
Пентагон не располагает подтверждениями "сговора" России с талибами
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия призвала США пересмотреть позицию по ДВЗЯИ
Город Мааррат-эн-Нууман в Сирии, освобожденный от боевиков
США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Депутат призвал ГП и СК проверить деятельность схиигумена Сергия на Урале
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В Белом доме назвали виновных в утечках о "сговоре" России с талибами
Зенитный ракетный комплекс С-400
В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Солдаты армии США в районе оперативной базы Кушамонд в афганской провинции Пактика
Американцы опять мерят русских по себе — и в ущерб своим интересам
Лаборатория квантовой оптики в Российском Квантовом Центре
"Росатом" раскритиковал идею сократить господдержку квантовых вычислений
Специальный представитель США в Северной Корее Стивен Биган
Спецпредставитель США по КНДР оценил отношения России и Китая
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
В США расследуют утечку секретов из-за "сговора" России с талибами
Медикаменты и медоборудование переданное от РФ Венесуэле в аэропорту Каракаса
В Венесуэлу доставили более 20 тонн гуманитарных грузов из России и Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
06:17В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
06:17Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
06:15На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
Лента новостейМолния