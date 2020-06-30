Делегация депутатов Европарламента посетит Крым с трехдневным визитом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Делегация французских депутатов Европарламента посетит Крым с трехдневным визитом, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Делегация депутатов Европейского парламента посетит Крым с 30 июня по 2 июля. Все они являются депутатами Европарламента от Франции", — сказал Гемпель.
По его словам, возглавит делегацию депутат Европарламента член комитета по иностранным делам, президент ассоциации "Франко-Российский диалог" Тьерри Мариани.
Встреча делегации состоится в международном аэропорту Симферополь. Встречать гостей будет глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В рамках визита члены делегации в качестве экспертов посетят избирательные участки в Ялте и Симферополе и оценят процесс голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации", — добавил Гемпель.