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Делегация депутатов Европарламента посетит Крым с трехдневным визитом
Делегация французских депутатов Европарламента посетит Крым с трехдневным визитом, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:43
европарламент
тьерри мариани
юрий гемпель
владимир константинов
ялта
симферополь
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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европарламент, тьерри мариани, юрий гемпель, владимир константинов, ялта, симферополь, в мире

Делегация депутатов Европарламента посетит Крым с трехдневным визитом

09:06 30.06.2020 (обновлено: 19:43 30.06.2020)
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Отдыхающие у памятника затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Делегация французских депутатов Европарламента посетит Крым с трехдневным визитом, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Делегация депутатов Европейского парламента посетит Крым с 30 июня по 2 июля. Все они являются депутатами Европарламента от Франции", — сказал Гемпель.

По его словам, возглавит делегацию депутат Европарламента член комитета по иностранным делам, президент ассоциации "Франко-Российский диалог" Тьерри Мариани.
Встреча делегации состоится в международном аэропорту Симферополь. Встречать гостей будет глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В рамках визита члены делегации в качестве экспертов посетят избирательные участки в Ялте и Симферополе и оценят процесс голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации", — добавил Гемпель.
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