Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573660927.html
Депутат призвал ГП и СК проверить деятельность схиигумена Сергия на Урале
Депутат Госдумы Евгений Марченко призвал Генпрокуратуру и Следственный комитет России проверить деятельность схиигумена Сергия (Романова) на предмет... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:05
схиигумен сергий (николай романов)
евгений марченко
новости - религия и мировоззрение
михаил марченко
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573068945_650:197:2460:1215_1400x0_80_0_0_2e81b37361cc087b4e8503f3c9cad876.jpg
https://ria.ru/20200626/1573522310.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200628/1573591264.html
https://ria.ru/20200626/1573511299.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573068945_650:197:2460:1215_1400x0_80_0_0_2e81b37361cc087b4e8503f3c9cad876.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573068945_670:35:2637:1511_1400x0_80_0_0_005a310bb8518439b721cc1a90ef5db1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573068945_605:0:2424:1819_1400x0_80_0_0_5ea22fb139cbeea97db57d613d9124d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
схиигумен сергий (николай романов), евгений марченко, новости - религия и мировоззрение, михаил марченко, происшествия

Депутат призвал ГП и СК проверить деятельность схиигумена Сергия на Урале

09:05 30.06.2020
713
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Марченко призвал Генпрокуратуру и Следственный комитет России проверить деятельность схиигумена Сергия (Романова) на предмет насильственного удерживания людей на территории монастыря на Урале, текст обращений есть в распоряжении РИА Новости.
Схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил Сергия в служении, схиигумен находится под церковным судом. Кроме того, на Романова заведено административное дело, его рассмотрят 7 июля.
Портал 66.ru в середине июня написал, что в Среднеуральском монастыре в Свердловской области введено круглосуточное дежурство с привлечением казаков по просьбе схиигумена. В Екатеринбургской епархии РИА Новости сообщили, что Романов, являвшийся духовником монастыря, фактически отстранил от управления обителью законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину). В епархии пояснили, что настоятельница покинула обитель вместе сестрами из-за того, что не разделяет позицию схиигумена Сергия. В ГУМВД по Свердловской области РИА Новости заявили, что информация о нарушении общественного порядка в Среднеуральском женском монастыре не соответствует действительности.
Схиигумен Сергий
26 июня, 15:53Религия и мировоззрение
Церковный суд попытается вразумить схиигумена Сергия, считает эксперт
Депутат в документах пишет со ссылкой на СМИ, что 15 июня запрещенный в служении Романов забаррикадировался в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Парламентарий также отмечает, что к нему поступает много обращений от православной общественности, и, по мнению заявителей, в Среднеуральском женском монастыре и скитах, находящихся под контролем Романова, нарушаются нормы Уголовного кодекса.
По словам Марченко, у обратившихся есть основания полагать, что на территории монастыря и скитов могут насильственно удерживаться люди, в том числе дети, которых разыскивают родственники.
"Прошу Вас организовать прокурорскую проверку фактов, изложенных в обращении", - говорится в документе для Генпрокуратуры.
Также со ссылкой на СМИ Марченко заявляет о криминальном прошлом Романова. "Следует учесть, что еще в 1986 году суд признал Романова виновным по пунктам "а", "г", "е" статьи 102 УК РСФСР ("Убийство"), части 1 статьи 144 ("Кража") и части 2 статьи 146 ("Разбой"), приговорив к 13 годам лишения свободы (эти данные подтверждаются главным информационно-аналитическим центром МВД России)", - говорится в обращении Марченко в ГП.
Лидер музыкального коллектива Группировка Ленинград Сергей Шнуров в Волгодонском филиале ЗАО АЭМ-технологии предприятия Атоммаш
28 июня, 17:39
Хайпа ради. Шнуров зарифмовал поездку Собчак в монастырь на Урале
Кроме того, по утверждению депутата, "согласно церковным канонам, данные преступления являются каноническим препятствием к рукоположению и не смываются ни покаянием, ни монашеским постригом".
"Однако в начале 2000-х годов схиигумен Сергий (Романов) был рукоположен в священный сан в нарушение церковных канонов", - отмечает он в обращении в Генпрокуратуру.
"Проверки нужно проводить силами центрального аппарата Генпрокуратуры и СК, так как есть опасность, что на местном уровне дело будет замято. И Романов имеет возможность через свои связи влиять на правоохранительные органы Свердловской области с целью избежать ответственности за свои преступления… Его громкие заявления - это попытка скрыть свои преступления и уйти от ответственности", - сказал Марченко РИА Новости.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
26 июня, 13:20Религия и мировоззрение
Схиигумен Сергий не намерен уходить из РПЦ в раскол, заявил его соратник
1230125
Обсудить 3
Схиигумен Сергий (Николай Романов)Евгений МарченкоНовости - Религия и мировоззрениеМихаил МарченкоПроисшествия
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
В ГД предложили проверять будущих священников на нарушения психики
Военнослужащие армии США в Афганистане
Сенаторы США получат доступ к документам о "сговоре" талибов с Россией
Лаборатория квантовой оптики в Российском Квантовом Центре
"Росатом" раскритиковал идею сократить господдержку квантовых вычислений
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии пообещал партиям равные условия на выборах в парламент
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительницу Алтайского края будут судить за ДТП, где погибли дети
Пустые парты в школьном классе
В Минпросвещения назвали дату начала учебного года
Отдыхающие у памятника затопленным кораблям в Севастополе
Делегация депутатов Европарламента посетит Крым с трехдневным визитом
Валентине было всего 20 лет
"Она их знала": что кроется за зверским убийством девушки-сироты в Сибири
Нарушитель, окативший людей водой во Владивостоке
В Приморье на окатившего людей водой водителя Lexus составили протокол
Пожарный
В Нижегородской области трое детей погибли при пожаре в частном доме
Актер Марат Башаров
Полиция проверила жалобы экс-жен Башарова на побои
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 19,5 миллионов тестов на COVID-19
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Худрук МХАТа призвал "поставить на место" Ефремова
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки
Тина Канделаки высмеяла смартфоны iPhone
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
06:17В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
06:17Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
06:15На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
Лента новостейМолния