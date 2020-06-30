Депутат призвал ГП и СК проверить деятельность схиигумена Сергия на Урале

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Депутат Госдумы Евгений Марченко призвал Генпрокуратуру и Следственный комитет России проверить деятельность схиигумена Сергия (Романова) на предмет насильственного удерживания людей на территории монастыря на Урале, текст обращений есть в распоряжении РИА Новости.

Схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Екатеринбургская епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил Сергия в служении, схиигумен находится под церковным судом. Кроме того, на Романова заведено административное дело, его рассмотрят 7 июля.

Портал 66.ru в середине июня написал, что в Среднеуральском монастыре в Свердловской области введено круглосуточное дежурство с привлечением казаков по просьбе схиигумена. В Екатеринбургской епархии РИА Новости сообщили, что Романов, являвшийся духовником монастыря, фактически отстранил от управления обителью законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину). В епархии пояснили, что настоятельница покинула обитель вместе сестрами из-за того, что не разделяет позицию схиигумена Сергия. В ГУМВД по Свердловской области РИА Новости заявили, что информация о нарушении общественного порядка в Среднеуральском женском монастыре не соответствует действительности.

Депутат в документах пишет со ссылкой на СМИ, что 15 июня запрещенный в служении Романов забаррикадировался в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Парламентарий также отмечает, что к нему поступает много обращений от православной общественности, и, по мнению заявителей, в Среднеуральском женском монастыре и скитах, находящихся под контролем Романова, нарушаются нормы Уголовного кодекса.

По словам Марченко , у обратившихся есть основания полагать, что на территории монастыря и скитов могут насильственно удерживаться люди, в том числе дети, которых разыскивают родственники.

"Прошу Вас организовать прокурорскую проверку фактов, изложенных в обращении", - говорится в документе для Генпрокуратуры.

Также со ссылкой на СМИ Марченко заявляет о криминальном прошлом Романова. "Следует учесть, что еще в 1986 году суд признал Романова виновным по пунктам "а", "г", "е" статьи 102 УК РСФСР ("Убийство"), части 1 статьи 144 ("Кража") и части 2 статьи 146 ("Разбой"), приговорив к 13 годам лишения свободы (эти данные подтверждаются главным информационно-аналитическим центром МВД России)", - говорится в обращении Марченко в ГП.

Кроме того, по утверждению депутата, "согласно церковным канонам, данные преступления являются каноническим препятствием к рукоположению и не смываются ни покаянием, ни монашеским постригом".

"Однако в начале 2000-х годов схиигумен Сергий (Романов) был рукоположен в священный сан в нарушение церковных канонов", - отмечает он в обращении в Генпрокуратуру.

"Проверки нужно проводить силами центрального аппарата Генпрокуратуры и СК, так как есть опасность, что на местном уровне дело будет замято. И Романов имеет возможность через свои связи влиять на правоохранительные органы Свердловской области с целью избежать ответственности за свои преступления… Его громкие заявления - это попытка скрыть свои преступления и уйти от ответственности", - сказал Марченко РИА Новости.