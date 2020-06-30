Президент Киргизии пообещал партиям равные условия на выборах в парламент

"Такая безответственность политиков негативно скажется на безопасности нашей страны и мирной жизни киргизстанцев. Мы обязаны провести выборы, не нарушая мирную жизнь людей и спокойствия в стране. Хотел бы еще раз напомнить о том, что недопустимо разделять народ, нарушать мир в обществе и посягать на права граждан. Об этом должны помнить все политические партии и силы", - отметил глава страны.