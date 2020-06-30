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Президент Киргизии пообещал партиям равные условия на выборах в парламент
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пообещал создать всем партиям равные условия на предстоящих в октябре выборах в парламент. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:05
сооронбай жээнбеков
киргизия
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сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире

Президент Киргизии пообещал партиям равные условия на выборах в парламент

09:05 30.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков . Архивное фото
БИШКЕК, 30 июн - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пообещал создать всем партиям равные условия на предстоящих в октябре выборах в парламент.
"На предстоящих выборах я буду стараться создать равные и справедливые условия для всех и готов работать вместе в интересах государства с любой партией, которая одержит победу на предстоящих выборах", - заявил глава государства, выступая перед депутатами парламента.
Он призвал все стороны к проведению честных выборов и попросил не забывать об ответственности за будущее Киргизии.
"Проведение предвыборной агитации на основе реальной партийной программы, а не на использовании грязных избирательных технологий с обещанием золотых гор, зависит от каждого кандидата, от каждой партии. Конечно, раздавать различные обещания перед выборами — естественное явление. Однако каждая партия, каждый кандидат должен рано или поздно держать ответ за свои обещания", - подчеркнул Жээнбеков.
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Он предупредил, что "могут быть и те, кто, воспользовавшись открытостью нашего общества, будут навязывать людям ложь и толкать на разные провокации".
"Такая безответственность политиков негативно скажется на безопасности нашей страны и мирной жизни киргизстанцев. Мы обязаны провести выборы, не нарушая мирную жизнь людей и спокойствия в стране. Хотел бы еще раз напомнить о том, что недопустимо разделять народ, нарушать мир в обществе и посягать на права граждан. Об этом должны помнить все политические партии и силы", - отметил глава страны.
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Парламентские выборы в Киргизии запланированы на 4 октября.
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Сооронбай ЖээнбековКиргизияВ мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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