Президент Киргизии пообещал партиям равные условия на выборах в парламент

БИШКЕК, 30 июн - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пообещал создать всем партиям равные условия на предстоящих в октябре выборах в парламент.
"На предстоящих выборах я буду стараться создать равные и справедливые условия для всех и готов работать вместе в интересах государства с любой партией, которая одержит победу на предстоящих выборах", - заявил глава государства, выступая перед депутатами парламента.
Он призвал все стороны к проведению честных выборов и попросил не забывать об ответственности за будущее Киргизии.
"Проведение предвыборной агитации на основе реальной партийной программы, а не на использовании грязных избирательных технологий с обещанием золотых гор, зависит от каждого кандидата, от каждой партии. Конечно, раздавать различные обещания перед выборами — естественное явление. Однако каждая партия, каждый кандидат должен рано или поздно держать ответ за свои обещания", - подчеркнул Жээнбеков.
Он предупредил, что "могут быть и те, кто, воспользовавшись открытостью нашего общества, будут навязывать людям ложь и толкать на разные провокации".
"Такая безответственность политиков негативно скажется на безопасности нашей страны и мирной жизни киргизстанцев. Мы обязаны провести выборы, не нарушая мирную жизнь людей и спокойствия в стране. Хотел бы еще раз напомнить о том, что недопустимо разделять народ, нарушать мир в обществе и посягать на права граждан. Об этом должны помнить все политические партии и силы", - отметил глава страны.
Парламентские выборы в Киргизии запланированы на 4 октября.