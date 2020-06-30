На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

По состоянию на 30 июня в Украине выявлено 44 334 случая инфицирования COVID-19, из них 706 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 159 человек, из них 12 за последние сутки. Всего выздоровели 19 115 человек, из них 88 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.