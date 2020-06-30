На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Украине выросло за минувшие сутки на 706, до 44 334, сообщает во вторник система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
По состоянию на 30 июня в Украине выявлено 44 334 случая инфицирования COVID-19, из них 706 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 159 человек, из них 12 за последние сутки. Всего выздоровели 19 115 человек, из них 88 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки заболели 63 ребенка и 56 медработников. "Всего за все время пандемии в Украине заболели 44 334 человека, из них 3238 детей, а также 6721 медработник", - сказал Степанов на брифинге во вторник.
По его словам, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки зафиксировали во Львовской области – 143, Закарпатской – 97, Ровенской – 74 и Одесской – 66.
Степанов также сообщил, что в стране быстро распространяется коронавирус. "У нас достаточно быстро распространяется COVID-19. Уровень госпитализации, количество людей, которых госпитализируют, количество людей с пневмонией - они постоянно увеличиваются, а это прямая угроза и здоровью, и жизни людей", - сказал министр. Он также в очередной раз призвал придерживаться рекомендаций минздрава.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 500 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.