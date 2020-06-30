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Распространение нового коронавируса
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На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Украине выросло за минувшие сутки на 706, до 44 334, сообщает во вторник система мониторинга... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:19
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коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, украина, в мире

На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

08:55 30.06.2020 (обновлено: 10:19 30.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Украине выросло за минувшие сутки на 706, до 44 334, сообщает во вторник система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
По состоянию на 30 июня в Украине выявлено 44 334 случая инфицирования COVID-19, из них 706 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 159 человек, из них 12 за последние сутки. Всего выздоровели 19 115 человек, из них 88 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки заболели 63 ребенка и 56 медработников. "Всего за все время пандемии в Украине заболели 44 334 человека, из них 3238 детей, а также 6721 медработник", - сказал Степанов на брифинге во вторник.
По его словам, больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки зафиксировали во Львовской области – 143, Закарпатской – 97, Ровенской – 74 и Одесской – 66.
Степанов также сообщил, что в стране быстро распространяется коронавирус. "У нас достаточно быстро распространяется COVID-19. Уровень госпитализации, количество людей, которых госпитализируют, количество людей с пневмонией - они постоянно увеличиваются, а это прямая угроза и здоровью, и жизни людей", - сказал министр. Он также в очередной раз призвал придерживаться рекомендаций минздрава.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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