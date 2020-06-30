Посольство во Вьетнаме сообщило о переносе вывозного рейса 1 июля

"Внимание! Перенос рейса компании "Вьетджет Эйр" 1 июля. Компания "Вьетджет Эйр" только что сообщила о переносе рейса 1 июля с. г. (Ханой-Владивосток). По предварительной информации, новые рейсы планируются 8 и 15 июля с. г. по тому же маршруту", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.