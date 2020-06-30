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Посольство во Вьетнаме сообщило о переносе вывозного рейса 1 июля
Вывозной рейс Ханой-Владивосток авиакомпании VietJet Air, который должен был состояться 1 июля, перенесен, сообщило посольство РФ во Вьетнаме. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:39
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вьетнам, владивосток, ханой, в мире

Посольство во Вьетнаме сообщило о переносе вывозного рейса 1 июля

08:44 30.06.2020 (обновлено: 10:39 30.06.2020)
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© Фото : International Terminal - Tan Son Nhat Int'l AirportСамолеты в аэропорту во Вьетнаме
Самолеты в аэропорту во Вьетнаме
© Фото : International Terminal - Tan Son Nhat Int'l Airport
Самолеты в аэропорту во Вьетнаме. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вывозной рейс Ханой-Владивосток авиакомпании VietJet Air, который должен был состояться 1 июля, перенесен, сообщило посольство РФ во Вьетнаме.
"Внимание! Перенос рейса компании "Вьетджет Эйр" 1 июля. Компания "Вьетджет Эйр" только что сообщила о переносе рейса 1 июля с. г. (Ханой-Владивосток). По предварительной информации, новые рейсы планируются 8 и 15 июля с. г. по тому же маршруту", - сообщило посольство на своей странице в Facebook.
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Посольство обещало сообщить о точных датах рейсов после получения соответствующего подтверждения авиаперевозчика.
"Обращаем внимание, что данная ситуация связана исключительно с изменением графика осуществления рейсов авиакомпании", - отметили в посольстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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