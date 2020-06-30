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Посольство во Вьетнаме сообщило о переносе вывозного рейса 1 июля
Вывозной рейс Ханой-Владивосток авиакомпании VietJet Air, который должен был состояться 1 июля, перенесен, сообщило посольство РФ во Вьетнаме. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T08:44
2020-06-30T10:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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