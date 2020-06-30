https://ria.ru/20200630/1573660338.html
На Украине более 30 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Более 30 населенных пунктов в двух областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, на территории западных областей остаются подтопленными 147... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:18
2020-06-30T09:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573537016_0:286:3068:2012_1400x0_80_0_0_cfb8199ece80e7b848b4f344acb83477.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид украины, евросоюз, мвд украины, украина, в мире
КИЕВ, 30 июн – РИА Новости.
Более 30 населенных пунктов в двух областях Украины
остались без электроснабжения из-за непогоды, на территории западных областей остаются подтопленными 147 домов, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 30 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 35 населенных пунктов в двух областях, а именно: Закарпатская - 31 и Волынская - четыре. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, на территории Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областей продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения, в 19 населенных пунктах остаются подтопленными 147 домов, затоплено 545 подвалов и 982 приусадебных участка, разрушено 150 километров автодорог и 95 мостов, а также повреждено 551 километр автодорог и 214 мостов.
Спасатели за сутки откачали более 48 тысяч кубометров воды и доставили для населения 1,3 тысячи килограммов продуктов питания.
Всего к ликвидации последствий непогоды привлекались 542 человека и 224 единицы техники, в том числе два вертолета.
На прошлой неделе МВД Украины
ввел чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Евросоюза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения.