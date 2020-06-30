На Украине более 30 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

"По состоянию на 07.00 (совпадает с мск) 30 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 35 населенных пунктов в двух областях, а именно: Закарпатская - 31 и Волынская - четыре. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении.