Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Парад планет, который будет проходить почти весь июль, нельзя будет наблюдать полностью: Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун не видны невооруженным глазом, сообщила РИА Новости научный директор Московского планетария Парад планет, который будет проходить почти весь июль, нельзя будет наблюдать полностью: Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун не видны невооруженным глазом, сообщила РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева

"Уран с Нептуном издалека невооруженным взглядом вообще не видны. Сатурн, Юпитер и Марс будут видны ночью. Землю мы не видим, потому что находимся на ней. Венера видна, но только утром, а Меркурий находится в нижнем соединении, то есть рядом с Солнцем и оно его затмевает", - сказала Рублева.

Она отметила, что если бы у человека была возможность удалиться от Солнечной системы на несколько миллиардов километров, то с такого расстояния действительно можно было бы наблюдать, как планеты, если и не образуют ровную линию, то группируются в одном направлении. То есть рассчитывать на то, что с балкона можно будет увидеть, как все планеты Солнечной системы выстроились по одну сторону от светила, не стоит.

Научный директор подчеркнула, что планеты на небе движутся медленно, и парад образуют постепенно. Поэтому это явление можно будет наблюдать порядка двух недель, в отличие от солнечных и лунных затмений, которые происходят в точно назначенное время.

"С 4 июля мы можем наблюдать ночью Марс, Юпитер и Сатурн, а утром Венеру. До 14 числа видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться, потому что они как раз войдут (Юпитер 14 июля, а Сатурн – 21 июля) в противостояние с Солнцем, то есть будут хорошо отражать солнечный свет и наблюдать за ними будет удобнее всего", - добавила Рублева.

По ее словам, в науке такого термина, как "парад планет" нет. Его придумали СМИ, чтобы привлечь внимание. Однако астрономы не против такого способа популяризации наблюдений за небесными явлениями.