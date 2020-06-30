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Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет
Парад планет, который будет проходить почти весь июль, нельзя будет наблюдать полностью: Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун не видны невооруженным глазом,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T08:20
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россия, фаина рублева, космос - риа наука, московский планетарий

Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет

08:20 30.06.2020
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© Fotolia / VchalupЗвездное небо
Звездное небо
© Fotolia / Vchalup
Звездное небо. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Парад планет, который будет проходить почти весь июль, нельзя будет наблюдать полностью: Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун не видны невооруженным глазом, сообщила РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
"Уран с Нептуном издалека невооруженным взглядом вообще не видны. Сатурн, Юпитер и Марс будут видны ночью. Землю мы не видим, потому что находимся на ней. Венера видна, но только утром, а Меркурий находится в нижнем соединении, то есть рядом с Солнцем и оно его затмевает", - сказала Рублева.
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Она отметила, что если бы у человека была возможность удалиться от Солнечной системы на несколько миллиардов километров, то с такого расстояния действительно можно было бы наблюдать, как планеты, если и не образуют ровную линию, то группируются в одном направлении. То есть рассчитывать на то, что с балкона можно будет увидеть, как все планеты Солнечной системы выстроились по одну сторону от светила, не стоит.
Научный директор подчеркнула, что планеты на небе движутся медленно, и парад образуют постепенно. Поэтому это явление можно будет наблюдать порядка двух недель, в отличие от солнечных и лунных затмений, которые происходят в точно назначенное время.
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"С 4 июля мы можем наблюдать ночью Марс, Юпитер и Сатурн, а утром Венеру. До 14 числа видимость Сатурна и Юпитера будет только улучшаться, потому что они как раз войдут (Юпитер 14 июля, а Сатурн – 21 июля) в противостояние с Солнцем, то есть будут хорошо отражать солнечный свет и наблюдать за ними будет удобнее всего", - добавила Рублева.
По ее словам, в науке такого термина, как "парад планет" нет. Его придумали СМИ, чтобы привлечь внимание. Однако астрономы не против такого способа популяризации наблюдений за небесными явлениями.
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"Влияния на нас парад планет никакого не окажет совершенно. Некоторые связывают его с какими-то катастрофами, уже и коронавирус приписывают, это бред. Мы в каком веке живем? Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет. Она известна, она изучена. Наука им и не занимается, потому что никаких фактов получить из этого нельзя", - подытожила Рублева.
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