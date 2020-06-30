Цены на нефть марки Brent упали до 41,61 доллара за баррель

Были времена, и вряд ли настанут снова: реквием по сланцевой нефти США Сланцевой нефти предрекали хорошее будущее в мире энергоносителей, однако в условиях низких цен на это сырье, будущее туманно для нефти вообще, будь она сланцевая или бочковая.