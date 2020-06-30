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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200630/1573659859.html
Цены на нефть марки Brent упали до 41,61 доллара за баррель
Цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне опасений по поводу восстановления спроса и увеличения предложения, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T08:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
brent
нефть
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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цены на нефть, brent, нефть, экономика

Цены на нефть марки Brent упали до 41,61 доллара за баррель

08:32 30.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Цены на нефть во вторник утром снижаются на фоне опасений по поводу восстановления спроса и увеличения предложения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.48 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,57% - до 41,61 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,81% - до 39,38 доллара за баррель.
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Августовские фьючерсы на нефть марки Brent тем временем дешевели на 0,67% - до 41,43 доллара за баррель.
Инвесторы с опасениями следят за распространением коронавируса, опасаясь, что новые карантинные ограничения в ряде американских штатов повлияют на восстановление спроса, затормозив этот процесс. Так, СМИ сообщили, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом не менее четырнадцати американских штатов решили повременить со смягчением ограничений, приостановив или свернув соответствующие планы.
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Участники рынка также следят за новостями из Ливии, опасаясь, что возобновление добычи в стране увеличит дисбаланс спроса и предложения. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила в понедельник, что добивается прогресса в переговорах с соседними странами по снятию блокады.
В январе NOC объявила режим форс-мажора в связи с остановкой экспорта нефти из пяти портов.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьBrentНефтьЭкономика
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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