В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 22 июня украинские силовики не нарушали режим тишины.

Внятно не могут. Грызлов о позиции Киева по особому статусу Донбасса

Внятно не могут. Грызлов о позиции Киева по особому статусу Донбасса

"За 29 июня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.

Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП-2 по подконтрольному республике населенному пункту Фрунзе. Всего по поселку было выпущено 10 снарядов.