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В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T08:12
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, в мире

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

08:12 30.06.2020
522
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 22 июня украинские силовики не нарушали режим тишины.
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Позже Народная милиция ЛНР заявила об обстреле со стороны украинских силовиков жилого массива поселка Фрунзе в Донбассе, в результате которого был ранен мужчина 1998 года рождения.
"За 29 июня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП-2 по подконтрольному республике населенному пункту Фрунзе. Всего по поселку было выпущено 10 снарядов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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