В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 22 июня украинские силовики не нарушали режим тишины.
Позже Народная милиция ЛНР заявила об обстреле со стороны украинских силовиков жилого массива поселка Фрунзе в Донбассе, в результате которого был ранен мужчина 1998 года рождения.
"За 29 июня со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из вооружения БМП-2 по подконтрольному республике населенному пункту Фрунзе. Всего по поселку было выпущено 10 снарядов.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения