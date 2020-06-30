Матвиенко оценила роль парламентариев в реализации политики России

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские парламентарии способствуют проведению эффективной внутренней и внешней политики страны, активно противодействуют враждебным вызовам, обеспечивают реализацию конституционных прав и свобод граждан, говорится в поздравлении спикера Совфеда Валентины Матвиенко к Международному дню парламентаризма.
"Сегодня законодательные (представительные) органы государственной власти России конструктивно работают над совершенствованием правового поля жизни нашего гражданского общества", - отметила Матвиенко.
По ее словам, руководствуясь принципами демократии, открытости и ответственности перед избирателями, они принимают решения, которые позволяют последовательно укреплять экономику и социальную сферу, надежно защищать наши национальные интересы.
"Консолидированные усилия парламентариев способствуют проведению эффективной внутренней и внешней политики, активно противодействуют враждебным вызовам, обеспечивают всестороннюю реализацию конституционных прав и свобод граждан", - сказала законодатель.
Матвиенко напомнила, что эта памятная дата - 30 июня - появилась в официальном календаре ООН сравнительно недавно – 22 мая 2018 года по инициативе, выдвинутой Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ. "Она подчеркивает возросшую роль демократических институтов публичной власти и парламентов современного мира в укреплении доверия и взаимопонимания между народами, сохранения глобальной безопасности", - отметила спикер.
Сенатор выразила уверенность, что межпарламентское взаимодействие, обмен лучшими законодательными практиками, сохранение и развитие традиций народовластия имеют огромное значение для дальнейшего развития системы международного права, создания атмосферы добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.