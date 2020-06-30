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Матвиенко оценила роль парламентариев в реализации политики России
Российские парламентарии способствуют проведению эффективной внутренней и внешней политики страны, активно противодействуют враждебным вызовам, обеспечивают... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T08:09
валентина матвиенко
снг
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политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
валентина матвиенко, снг, оон, политика

Матвиенко оценила роль парламентариев в реализации политики России

08:09 30.06.2020
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские парламентарии способствуют проведению эффективной внутренней и внешней политики страны, активно противодействуют враждебным вызовам, обеспечивают реализацию конституционных прав и свобод граждан, говорится в поздравлении спикера Совфеда Валентины Матвиенко к Международному дню парламентаризма.
"Сегодня законодательные (представительные) органы государственной власти России конструктивно работают над совершенствованием правового поля жизни нашего гражданского общества", - отметила Матвиенко.
Здание Государственной думы РФ
27 апреля, 02:15Голосование по поправкам в Конституцию
Парламентарии рассказали, когда произойдет "победа парламентаризма"
По ее словам, руководствуясь принципами демократии, открытости и ответственности перед избирателями, они принимают решения, которые позволяют последовательно укреплять экономику и социальную сферу, надежно защищать наши национальные интересы.
"Консолидированные усилия парламентариев способствуют проведению эффективной внутренней и внешней политики, активно противодействуют враждебным вызовам, обеспечивают всестороннюю реализацию конституционных прав и свобод граждан", - сказала законодатель.
Матвиенко напомнила, что эта памятная дата - 30 июня - появилась в официальном календаре ООН сравнительно недавно – 22 мая 2018 года по инициативе, выдвинутой Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ. "Она подчеркивает возросшую роль демократических институтов публичной власти и парламентов современного мира в укреплении доверия и взаимопонимания между народами, сохранения глобальной безопасности", - отметила спикер.
Сенатор выразила уверенность, что межпарламентское взаимодействие, обмен лучшими законодательными практиками, сохранение и развитие традиций народовластия имеют огромное значение для дальнейшего развития системы международного права, создания атмосферы добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
15 января, 16:16Послание президента России Федеральному собранию
Матвиенко рассказала, когда произойдет повышение роли парламента
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Валентина МатвиенкоСНГООНПолитика
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