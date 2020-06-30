На полигоне под Норильском ликвидировали открытое горение

КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Открытое горение на полигоне в Норильске ликвидировано, пожар локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю.
В Норильске в понедельник загорелся полигон с твердыми промышленными отходами. Расстояние до ближайших жилых домов - более 5 километров, шлейф дыма шел в сторону тундры. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе в жилом секторе Норильска в районе пожара на полигоне с отходами были в норме.
"Открытого горения нет. Площадь локализации 1400 квадратных метров. Процесс долгий, тем более полной ликвидации производственной свалки. ПДК замеряли в жилом секторе, в пределах нормы", - сказал представитель главка.
По его словам, для разгребания куч применяется тяжёлая техника предприятия. На данный момент задействовано семь единиц техники и 24 человека - это сотрудники и техника МЧС и сотрудники и техника предприятия.