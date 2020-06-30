На полигоне под Норильском ликвидировали открытое горение

В Норильске в понедельник загорелся полигон с твердыми промышленными отходами. Расстояние до ближайших жилых домов - более 5 километров, шлейф дыма шел в сторону тундры. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе в жилом секторе Норильска в районе пожара на полигоне с отходами были в норме.