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На полигоне под Норильском ликвидировали открытое горение
Открытое горение на полигоне в Норильске ликвидировано, пожар локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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красноярский край
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

На полигоне под Норильском ликвидировали открытое горение

07:59 30.06.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. Открытое горение на полигоне в Норильске ликвидировано, пожар локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе управления МЧС по Красноярскому краю.
В Норильске в понедельник загорелся полигон с твердыми промышленными отходами. Расстояние до ближайших жилых домов - более 5 километров, шлейф дыма шел в сторону тундры. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе в жилом секторе Норильска в районе пожара на полигоне с отходами были в норме.
"Открытого горения нет. Площадь локализации 1400 квадратных метров. Процесс долгий, тем более полной ликвидации производственной свалки. ПДК замеряли в жилом секторе, в пределах нормы", - сказал представитель главка.
По его словам, для разгребания куч применяется тяжёлая техника предприятия. На данный момент задействовано семь единиц техники и 24 человека - это сотрудники и техника МЧС и сотрудники и техника предприятия.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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