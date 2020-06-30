В Приморье продлили режим электронных очередей на границе с Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн – РИА Новости. Режим электронных очередей для грузовиков на проезд к пунктам пропуска с КНР в Приморье, который был введен из-за скоплений фур перед границей, продлен до 31 июля, сообщает правительство региона.
Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков. В мае сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска "Пограничный" в Приморье, так как китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ", с 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. Позднее власти проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", 18 мая фуры пошли в КНР, движение восстановилось. С 29 мая начал действовать временный порядок пересечения границы, согласно которому перевозчики, чтобы выехать в КНР, должны заранее подавать электронную заявку через сайт правительства Приморского края. Очереди на границе пропали в начале июня.
"За прошедшее время система электронных очередей показала свою эффективность… Удалось быстро и с минимальными неудобствами ликвидировать физическую очередь из автомобилей у пунктов пропуска… Такая система оказалось удобной для участников рынка – теперь и компании, и конкретные водители знают точную дату прибытия своего транспорта на границу, пересечение границы происходит без задержек и недоразумений, практически исключены злоупотребления, связанные с очередностью проезда", - сказал заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, поэтому власти региона решили продлить режим электронных очередей с незначительными изменениями, которые внесли с учетом опыта работы, до 31 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Олег Кожемяко.
"Пока это сделано в рамках противоэпидемических мероприятий, но в дальнейшем, возможно, электронные очереди к международным автомобильным пунктам пропуска будут действовать на постоянной основе и регламентироваться другими документами", – добавил Шестаков.