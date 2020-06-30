В Приморье продлили режим электронных очередей на границе с Китаем

"За прошедшее время система электронных очередей показала свою эффективность… Удалось быстро и с минимальными неудобствами ликвидировать физическую очередь из автомобилей у пунктов пропуска… Такая система оказалось удобной для участников рынка – теперь и компании, и конкретные водители знают точную дату прибытия своего транспорта на границу, пересечение границы происходит без задержек и недоразумений, практически исключены злоупотребления, связанные с очередностью проезда", - сказал заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков, чьи слова приводятся в сообщении.