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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 120 пациентов с COVID
Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 577 человек, у 125 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:52
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 120 пациентов с COVID

07:52 30.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у машины скорой помощи
Медицинский работник у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник у машины скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 577 человек, у 125 лабораторно подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.

"В больнице 577 человек (в том числе 12 в реанимации), из них: 194 человека с подозрением на COVID/125 случаев подтверждено лабораторно, из них: 11/11 детей, 14/14 беременных, рожениц и родильниц, 6/6 человек в хирургическом отделении, 3/3 пациента в реанимации (на ИВЛ 1)", - написала она соцсети Facebook.

Краснова добавила, что в больницу поступили 54 человека, из них 12 с коронавирусом. Выписано 42 человека, из них восемь с выздоровлением по COVID.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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