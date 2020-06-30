В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 120 пациентов с COVID

"В больнице 577 человек (в том числе 12 в реанимации), из них: 194 человека с подозрением на COVID/125 случаев подтверждено лабораторно, из них: 11/11 детей, 14/14 беременных, рожениц и родильниц, 6/6 человек в хирургическом отделении, 3/3 пациента в реанимации (на ИВЛ 1)", - написала она соцсети Facebook.