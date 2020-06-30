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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573659276.html
Памфилова считает, что все, кто хотели, ознакомились с поправками
Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что все, кто хотели, использовали возможность ознакомиться с поправками в Конституцию РФ, вынесенными на общероссийское... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:50
голосование по поправкам в конституцию
элла памфилова
конституция рф
общество
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573461264_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bbbe8f651d75a5ed5977a71e1d025524.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
элла памфилова, конституция рф, общество

Памфилова считает, что все, кто хотели, ознакомились с поправками

07:50 30.06.2020
129
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что все, кто хотели, использовали возможность ознакомиться с поправками в Конституцию РФ, вынесенными на общероссийское голосование.
"Мы, поскольку на нас была возложена обязанность максимально людей проинформировать о том, что будет голосование и в чем суть поправок, думаю, что максимально использовали эту возможность, и люди, кто хотел, тот ознакомился",- сказала она в эфире Первого канала.
Памфилова выразила уверенность, что основные поправки, которые людей "зацепили", они посмотрели внимательно.
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Вчера, 06:23Голосование по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФОбщество
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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