https://ria.ru/20200630/1573659225.html
Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
Ветреная погода, без осадков ожидает москвичей во вторник, воздух в столице прогреется до +24 градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:49
2020-06-30T07:49
михаил леус
погода
центр "фобос"
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200625/1573469702.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил леус, погода, центр "фобос", общество