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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник
Ветреная погода, без осадков ожидает москвичей во вторник, воздух в столице прогреется до +24 градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:49
михаил леус
погода
центр "фобос"
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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михаил леус, погода, центр "фобос", общество

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей во вторник

07:49 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают в парке на Воробьевых горах в Москве
Люди отдыхают в парке на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Люди отдыхают в парке на Воробьевых горах в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ветреная погода, без осадков ожидает москвичей во вторник, воздух в столице прогреется до +24 градусов, сообщил РИА новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Переменная облачность, без осадков, +22…+24 в центре города, +20…+25 по области",- сказал Леус.
Синоптик также сообщил, что ожидается юго-восточной ветер 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление составит 740 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
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300021
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Михаил ЛеусПогодаЦентр "Фобос"Общество
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