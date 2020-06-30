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В Приморье на окатившего людей водой водителя Lexus составили протокол
Во Владивостоке полиция составила административный протокол на водителя Lexus, который намеренно окатил водой из лужи пешеходов, сообщает управление МВД по... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T14:27
lexus
владивосток
приморский край
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200215/1564827417.html
Протокола мало. Нужно орудие преступления конфисковать. Если на людей наплевать, то может папин кошелек по загривку треснет.
48
По репе надавать, тогда протоколы составлять не придётся и запомнит на долго.
46
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владивосток
приморский край
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
lexus, владивосток, приморский край, происшествия

В Приморье на окатившего людей водой водителя Lexus составили протокол

07:49 30.06.2020 (обновлено: 14:27 30.06.2020)
7851
© Фото : @froyuk/InstagramНарушитель, окативший людей водой во Владивостоке
Нарушитель, окативший людей водой во Владивостоке
© Фото : @froyuk/Instagram
ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Во Владивостоке полиция составила административный протокол на водителя Lexus, который намеренно окатил водой из лужи пешеходов, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Двадцать шестого июня во Владивостоке выпало более месячной нормы осадков. В городе затопило дороги, на одном участке сошел сель. В соцсетях появилось видео, снятое из салона машины. Водитель на скорости проезжает затопленный перекресток, обливая грязной водой проходящих людей, и комментирует: "Бесплатная мойка… (лиц)". Пользователи соцсетей сообщили, за рулем был юноша, который выложил видео в Instagram. Позже он его удалил, но остался ролик, на котором он говорит, что его не волнует мнение осуждающих.
В полиции рассказали, что начали проверку и уже установили личность хулигана. В отношении него возбудили административное дело по статье о мелком хулиганстве. Молодому человеку грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
Сам юноша записал еще один видеоролик, в котором извинился перед жителями города.
По данным управления МВД, в прошлом году он уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за опубликованного в соцсетях видео. Тогда молодой человек перегородил своей машиной выход из подъезда дома в центре города во время празднования Дня Победы. Его оштрафовали.
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LexusВладивостокПриморский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Протокола мало. Нужно орудие преступления конфисковать. Если на людей наплевать, то может папин кошелек по загривку треснет.
30 июня, 09:20
Денис Чистов
4620000
По репе надавать, тогда протоколы составлять не придётся и запомнит на долго.
30 июня, 09:37
Арсений Новиков
4320001
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