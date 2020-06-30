В Приморье на окатившего людей водой водителя Lexus составили протокол

ВЛАДИВОСТОК, 30 июн — РИА Новости. Во Во Владивостоке полиция составила административный протокол на водителя Lexus , который намеренно окатил водой из лужи пешеходов, сообщает управление МВД по Приморскому краю

Двадцать шестого июня во Владивостоке выпало более месячной нормы осадков. В городе затопило дороги, на одном участке сошел сель. В соцсетях появилось видео, снятое из салона машины. Водитель на скорости проезжает затопленный перекресток, обливая грязной водой проходящих людей, и комментирует: "Бесплатная мойка… (лиц)". Пользователи соцсетей сообщили, за рулем был юноша, который выложил видео в Instagram. Позже он его удалил, но остался ролик, на котором он говорит, что его не волнует мнение осуждающих.

В полиции рассказали, что начали проверку и уже установили личность хулигана. В отношении него возбудили административное дело по статье о мелком хулиганстве. Молодому человеку грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Сам юноша записал еще один видеоролик, в котором извинился перед жителями города.