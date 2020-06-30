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Дуда и Тшасковский вышли во второй тур выборов президента Польши
Государственная избирательная комиссия Польши обработала 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах президента страны, во второй тур вышли... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:47
кшиштоф босак
рафал тшасковски
анджей дуда
польша
право и справедливость
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в мире
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кшиштоф босак, рафал тшасковски, анджей дуда, польша, право и справедливость, варшава, в мире

Дуда и Тшасковский вышли во второй тур выборов президента Польши

07:47 30.06.2020
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© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 июн – РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши обработала 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах президента страны, во второй тур вышли действующий лидер Анджей Дуда и Рафал Тшасковский.
Первый тур выборов состоялся в минувшее воскресенье.
По данным Госизбиркома, которые озвучил глава комиссии Сильвестр Марчиняк, во второй тур выборов вышли действующий президент страны, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда, набрав 8 450 513 голосов или 43,5% и кандидат от оппозиционной "Гражданской платформы", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, которого поддержали 5 917 330 избирателей или 30,46%.
Независимый кандидат, журналист и публицист Шимон Холовня занял третье место с 2 693 387 голосов - 13,87%.
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В разрезе воеводств Польши Тшасковский выиграл лишь в трех из них: Поморском, Западнопоморском и Любушском. В остальных воеводствах победу одержал Дуда.
Действующий президент пользовался преимущественно поддержкой населения сельской местности и мелких городов. В городах с численностью населения от 200 тысяч человек победу одержал Тшасковский.
В разрезе возраста избирателей неожиданностью можно считать предпочтения самых младших из них: первое место здесь занял Тшасковский, второе - кандидат от коалиции евроскептиков и националистов "Конфедерация" Кшиштоф Босак, третье - независимый кандидат Шимон Холовня. Дуда в этой возрастной группе занял лишь четвертое место с 19,3% поддержки. Во всех остальных возрастных группах побелил Дуда.
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Недействительными оказались 58 301 бюллетень, или 0,3%.
Второй тур выборов президента Польши пройдет 12 июля.
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Кшиштоф БосакРафал ТшасковскиАнджей ДудаПольшаПраво и справедливостьВаршаваВ мире
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