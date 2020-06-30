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Правительство Тайваня осудило законопроект о нацбезопасности в Гонконге
Правительство Тайваня во вторник осудило разработанный в Пекине законопроект о национальной безопасности в Гонконге, на острове полагают, что он окажет... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:47
протесты в гонконге
всекитайское собрание народных представителей
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353
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протесты в гонконге, всекитайское собрание народных представителей, тайвань, пекин, гонконг, китай, в мире

Правительство Тайваня осудило законопроект о нацбезопасности в Гонконге

07:47 30.06.2020
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© REUTERS / Tyrone SiuАнтиправительственные протесты в Гонконге
Антиправительственные протесты в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
Антиправительственные протесты в Гонконге . Архивное фото
ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. Правительство Тайваня во вторник осудило разработанный в Пекине законопроект о национальной безопасности в Гонконге, на острове полагают, что он окажет серьезное влияние на соблюдение свобод и прав человека в Гонконге, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.
Ранее RTHK со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая, во вторник утром единогласно одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. Также в СМИ появлялись предположения, что закон вступит в силу 1 июля - в день 23-й годовщины передачи Гонконга под юрисдикцию Китая. Официального подтверждения этих двух сообщений пока не поступало ни из Пекина, ни от местных властей Гонконга.
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На Тайване полагают, что принятие указанного законопроекта доказывает неосуществимость принципа "одна страна, две системы", а также демонстрирует, что Пекин нарушил свои обязательства сохранить неизменным образ жизни в Гонконге на протяжении 50 лет после передачи.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва приняли 28 мая "решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".
Резолюция делегировала Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Законопроект еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района.
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В тексте законопроекта четко оговариваются основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за поддержание национальной безопасности.
В законопроекте обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
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