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В Хакасии выявили 28 новых случаев COVID-19
За сутки в Хакасии выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии зафиксировано 1872 случая заражения, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика хакасия, общество

В Хакасии выявили 28 новых случаев COVID-19

07:45 30.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. За сутки в Хакасии выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии зафиксировано 1872 случая заражения, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"За последние сутки в республике выявлено 28 новых случаев заражения COVID-19. 13 пациентов поступили с признаками ОРВИ, 8 — с признаками пневмонии. 6 случаев — это служебные и семейные контакты. 1 пациент выявлен в результате планового осмотра. Всего в регионе зафиксировано 1872 случая заражения COVID-19", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за сутки выздоровел 41 пациент, с начала пандемии - 1264 человека. В данный момент под медицинским наблюдением находится 1377 человек, из них 59 — в обсерваторе. Получают лечение 593 человека, в том числе 47 находятся в тяжелом состоянии и шесть на ИВЛ.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ХакасияОбщество
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