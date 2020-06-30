В Индии число случаев COVID-19 достигло 566 840

Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи. Архивное фото

Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло на 18,5 тысячи и составляет 566 840, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным ведомства, лечение в стране проходят 215 125 человек, выздоровели 334 821 человека (13 099 за сутки), умерли 16 893 (418 за сутки).

В понедельник сообщалось о 548 318 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 19,4 тысячи), днем ранее 528 859 случаях заболевания (прирост за сутки более чем на 19,9 тысячи). Согласно подсчетам университета Джонса Хопкинса, Индия находится на четвертом месте в мире по числу заболевших.

Больше всего пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано наибольшее в Индии число случаев заболевания – 169 883 (5257 за сутки). На второе место по числу заболевших вышел штат Тамилнад : 86 224 заболевших (3949 за сутки). На третьем месте находится столичный округ Дели, где выявлен 85 161 заболевший (2084 за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших, ранее власти страны распорядились начать постепенный выход из режима изоляции там, где число заболеваний минимально. В ходе первой фазы, которая началась 8 июня, разрешено открыть храмы, отели, рестораны и торговые центры. В тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса - там, где число заболеваний продолжает увеличиваться, - режим изоляции продлен до 30 июня.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 500 тысяч человек скончались.