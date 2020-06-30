В Забайкалье выявили 61 новый случай COVID-19

КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. За сутки в Забайкальском крае выявлен 61 заболевший коронавирусом, всего зафиксирован 3161 случай заболевания, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На 30 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 3161 (61 за последние сутки)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что 2 тысячи человек излечились от коронавируса, в том числе 146 за последние сутки. С начала пандемии скончались 42 человека с коронавирусом. Заболевание зарегистрировано в Чите, Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском и Приаргунском районах края.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.