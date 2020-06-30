Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573659015.html
В Забайкалье выявили 61 новый случай COVID-19
За сутки в Забайкальском крае выявлен 61 заболевший коронавирусом, всего зафиксирован 3161 случай заболевания, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
петровск-забайкальский
забайкальский край
чита
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b07a721ffdf718943320d6a03b9c4c2e.jpg
петровск-забайкальский
забайкальский край
чита
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_b07a721ffdf718943320d6a03b9c4c2e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_46:0:2777:2048_1400x0_80_0_0_5a756a4c4831e17ed9c2780345bc2150.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_387:0:2435:2048_1400x0_80_0_0_9403f270a1009df510add8213ce02f4c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петровск-забайкальский, забайкальский край, чита, общество

В Забайкалье выявили 61 новый случай COVID-19

07:39 30.06.2020
269
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 июн - РИА Новости. За сутки в Забайкальском крае выявлен 61 заболевший коронавирусом, всего зафиксирован 3161 случай заболевания, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На 30 июня в Забайкальском крае число зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе достигло 3161 (61 за последние сутки)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе сообщили, что 2 тысячи человек излечились от коронавируса, в том числе 146 за последние сутки. С начала пандемии скончались 42 человека с коронавирусом. Заболевание зарегистрировано в Чите, Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском и Приаргунском районах края.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
020000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петровск-ЗабайкальскийЗабайкальский крайЧитаОбщество
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи
В Хакасии выявили 28 новых случаев COVID-19
Медик у машины скорой помощи
В Кузбассе выявили 41 новый случай COVID-19
Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи
В Индии число случаев COVID-19 достигло 566 840
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии выявили 279 новых случаев COVID-19
Врачи городской клинической больницы имени В. В. Виноградова
В Москве десять стационаров вернулись к стандартному режиму работы
Рамзан Кадыров
Кадыров распорядился возобновить пассажирские ж/д перевозки в Чечне
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Новосибирской области коронавирус за сутки выявили у 109 человек
Медицинский работник у машины скорой помощи
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 120 пациентов с COVID
Панорама города Якутска
В Якутии ожидается похолодание до +18 градусов
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 498 новых случаев COVID-19
Град, выпавший в поселке Николаевка Еврейской автономной области
В ЕАО начинаются выплаты жителям пострадавшего от града поселка
Медик у машины скорой помощи
В Иркутской области оценили ситуацию с COVID-19
Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
Южная Корея
В Южной Корее выявили 43 новых случая COVID-19
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
06:17В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
06:17Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
06:15На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
06:12На Сахалине явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 59%
05:55Ученые предупредили о риске аварий на объектах энергетики из-за жары
05:51В Венесуэле назвали дату парламентских выборов
Лента новостейМолния